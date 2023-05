Scuole ancora chiuse, in alcuni paesi fino alla prossima settimana

Dopo il disastro degli ultimi giorni e dato il perdurare delle difficoltà, diversi Comuni del Ravennate hanno deciso di mantenere la chiusura delle scuole e di altre strutture anche per la giornata di giovedì 18 maggio. In alcuni casi le scuole saranno chiuse fino alla prossima settimana.

RAVENNA - Scuole chiuse anche a Ravenna sia venerdì 19 che sabato 20 maggio.

FAENZA - Le scuole di ogni ordine e grado, per tutti i comuni della Romagna Faentina (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo), sono chiuse fino a lunedì 22 maggio compreso. I mercati ambulanti, le attività sportive, culturali e sociali, gli eventi pubblici, ecc, sono sospesi fino almeno alla stessa data.

CERVIA - L'amministrazione comunale di Cervia ha assunto i seguenti provvedimenti per affrontare l’emergenza prevista anche per venerdì 19 e sabato 20 maggio: chiusure delle scuole di ogni ordine e grado compresa la scuola di musica venerdì 19 e sabato 20 maggio; chiusure delle strutture e impianti sportivi comunali, biblioteca e musei venerdì 19 e sabato 20 maggio; chiusure dei centri diurni per anziani e disabili e centri socio-occupazionali venerdì 19 e sabato 19 maggio.

RIOLO TERME - La situazione a Riolo Terme è molto grave e il paese, a causa delle frane, si trova isolato. Le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse nelle giornate del 18, 19 e 20 maggio.

ALFONSINE - Stante la gravità della situazione in atto, fa sapere il sindaco Riccardo Graziani, nella giornata odierna sarà emessa ordinanza di chiusura scuole valida fino a sua revoca. In pratica, la scuola sarà chiusa fino a normalizzazione della situazione.