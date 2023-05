Altre scuole riaprono agli alunni dopo l'alluvione: l'elenco

Dopo una settimana di alluvione, hanno ricominciato a riaprire le scuole in alcuni Comuni del ravennate, chiuse da martedì scorso a causa dell'emergenza. Ma nei Comuni più colpiti gli istituti restano ancora chiusi.

RAVENNA - Confermata anche per la giornata di domani, mercoledì 24 maggio, la sospensione dell’attività didattica per le scuole superiori. Si sta facendo di tutto per prevederne la riapertura nella giornata di giovedì 25, ma questo potrà essere confermato soltanto nella giornata di domani in quanto dipende da come evolveranno le condizioni della viabilità. Riapre invece a partire da domani, mercoledì 24 maggio, la scuola primaria a Roncalceci (scuola elementare Martiri del Montone). La scuola dell’infanzia e sezione primavera Fism Madonna della Fiducia è in zona inaccessibile, pertanto si conferma la chiusura. Rimane confermata la chiusura anche del centro di aggregazione giovanile Valtorto.

Saranno aperti dalla giornata di domani i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio – occupazionali, ad eccezione del centro diurno Garibaldi, che ospita persone evacuate, e del centro socio occupazionale di Sant’Antonio che si trova in zona rossa. Il Comune è al lavoro per garantire la massima fruibilità e funzionalità dei servizi che saranno riaperti, anche se qualche disagio sarà presumibilmente e comprensibilmente inevitabile.

FAENZA - Martedì 23 maggio hanno riaperto i Centri di formazione professionale. Mercoledì 24 maggio riapertura dei servizi educativi per la prima infanzia (asili nido) e di tutte le scuole. Per le secondarie di secondo grado verranno dati aggiornamenti a breve.

BASSA ROMAGNA - Prime riaperture scolastiche nel territorio della Bassa Romagna, dopo i necessari controlli strutturali di tutti i plessi che si sono svolti in questi giorni. Mercoledì 24 maggio riapriranno le scuole dei Comuni di Cotignola (dunque anche Barbiano), Bagnara di Romagna, Fusignano (la scuola dell'infanzia fino alle 12.30, la primaria fino alle 12.10, la scuola secondaria e il nido a orario regolare). Nel Comune di Bagnacavallo il 24 maggio riaprono le scuole del capoluogo, ma non quelle di Villanova. Nel Comune di Massa Lombarda mercoledì riaprono il nido Fantasilandia, la primavera Buscaroli, le scuole dell'infanzia Pueris Sacrum e San Francesco; restano ancora chiuse le scuole primarie «Torchi» e «Quadri» e la scuola secondaria di primo grado. Ad Alfonsine le scuole riapriranno giovedì 25 maggio. Restano chiuse a data da destinarsi le scuole di Conselice e Sant'Agata sul Santerno.

Giovedì 25 maggio è la data fissata a Lugo per la riapertura dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati e delle scuole primarie e secondarie di primo grado pubbliche e paritarie. Non potranno riaprire in questo momento la scuola dell'infanzia comunale Capucci e la scuola dell'infanzia statale Fondo Stiliano. I sopralluoghi dei tecnici del Comune hanno evidenziato diffusi rigonfiamenti nel pavimento della scuola Capucci che la rendono inagibile, difficile in questo momento ipotizzare una data di riapertura, l'Amministrazione comunale è al lavoro per trovare una soluzione alternativa. L'apertura della scuola Fondo Stiliano verrà invece comunicata nei prossimi giorni. Sempre giovedì 25 maggio riaprirà la sede di Lugo del Cpia (Centro provinciale per l'istruzione degli adulti). Le scuole secondarie di secondo grado, Liceo e Polo tecnico professionale, riapriranno venerdì 26 maggio. Già da mercoledì 24 maggio sarà riaperta la scuola comunale di musica Malerbi.

Il calendario delle riaperture è stato condiviso durante una riunione che si è tenuta nella giornata odierna alla quale hanno partecipato il sindaco Davide Ranalli, il vicesindaco Luigi Pezzi, i dirigenti degli istituti comprensivi e degli istituti di istruzione superiore e i referenti di tutti i servizi privati e paritari. “In giornate così difficili, consapevoli di tutte le gravi problematiche che si sono determinate, abbiamo lavorato per fornire una prima risposta ai bambini e agli studenti e alle famiglie – spiega il vicesindaco Pezzi -. Nelle scuole che non riescono a riaprire subito i danni sono ingenti, in particolare alla Capucci, ma lavoriamo per individuare una soluzione anche se non sarà immediata. Sappiamo che i disagi sono molti, i trasporti funzionano a singhiozzo, ma le scuole riaperte rappresentano un forte segnale di ripartenza che non volevamo ritardare”.

ROMAGNA FAENTINA: A Brisighella chiuse le scuole di ogni ordine e grado fino a mercoledì 24 compreso. A Casola Valsenio chiuse le scuole di ogni ordine e grado fino a sabato 27 compreso. A Castel Bolognese chiuse fino a mercoledì 24 maggio compreso. A Riolo Terme chiuse fino a martedì 23 maggio compreso. Mercoledì 24 aperti i nidi, le scuole materne, le elementari e le medie. Giovedì 25 aperto anche l’Istituto Alberghiero. A Solarolo chiuse le scuole di ogni ordine e grado fino a sabato 27 compreso.

CERVIA - Lunedì mattina sono stati effettuati i sopralluoghi tecnici in tutte le scuole del territorio. Martedì 23 maggio hanno riaperto le scuole materne, elementari e medie inferiori, la Scuola di musica G. Rossini, la biblioteca, i musei, i centri di aggregazione giovanile e gli impianti sportivi comunali. Mercoledì 24 maggio riapriranno l’Istituto di Istruzione Superiore Tonino Guerra e i centri di formazione professionale. Riapriranno i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio-occupazionali.

RUSSI - A Russi le scuole hanno riaperto martedì 23 maggio.

BAGNARA DI ROMAGNA - Il Sindaco di Bagnara di Romagna ha anticipato la riapertura a lunedì solo per le scuole dell’infanzia 0-6, mentre da mercoledì 24 maggio riapriranno le scuole elementari e medie.