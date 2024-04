Selen nel cast ufficiale dell'Isola dei Famosi 2024: chi sono gli altri concorrenti

Ora è ufficiale: ci sarà anche Luce Caponegro, in arte 'Selen', l'ex attrice pornografica ravennate tra i concorrenti nell'edizione 2024 dell‘Isola dei Famosi. Il reality show di Canale 5 partirà l’8 aprile con tante novità. Ilary Blasi lascia la conduzione a Vladimir Luxuria, mentre ad affiancarla come opinionisti ci saranno Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese. L’inviata a Cayos Cochinos in Honduras è Elenoire Casalegno, che prende il posto di Alvin. La durata sarà di circa due mesi.

Dopo i rumor delle scorse settimane, è stato delineato anche il cast di questa edizione. 13 i naufraghi che approderanno a Cayos Cochinos, in Honduras: oltre a Selen, ci saranno Matilde Brandi (showgirl e ballerina), Joe Bastianich (ristoratore ed ex giudice di MasterChef), Valentina Vezzali (schermitrice), Marina Suma (attrice), Edoardo Franco (vincitore di MasterChef 12), Aras Senol (attore turco), Francesca Bergesio (Miss Italia 2023), Maite Yanes (attrice e modella), Samuel Peron (ballerino di ‘Ballando con le stelle’), Artur Dainese (ex tentatore di ‘Temptation Island Vip’), Edoardo Stoppa (conduttore ed ex inviato di ‘Striscia la Notizia’) e Greta Zuccarello (ballerina di ‘Ciao Darwin’ e ‘Tale e quale show’).