Si tuffa nella piscina dell'hotel, poco dopo lo ritrovano morto in acqua

E' morto nella piscina nella serata tra sabato e domenica. Sono in corso gli accertamenti medici e i rilievi investigativi dei Carabinieri sulla morte di un uomo, intorno alle 23 di sabato sera nella piscina di un residence-hotel, il Koko che si trova a Lido di Savio. Secondo le prime informazioni l'ospite della struttura, un albanese di 40 anni, si trovava con amici a festeggiare a bordo piscina, quando si è tuffato in acqua. Poco dopo è stato visto riverso nello specchio d'acqua, già incosciente. Sono stati allarmati i soccorsi del 118, ma le manovra di rianimazione non hanno avuto alcun effetto ed è stato dichiarato il decesso del bagnante. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima per i primi atti di indagine.

Ulteriori informazioni in seguito