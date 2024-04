Torna il premio al giornalismo Antonio Batani: a condurlo Massimo Giletti e Simona Ventura

Il Palace Hotel, cinque stelle della famiglia Batani a Milano Marittima, è pronto per la quindicesima edizione del Premio internazionale “Antonio Batani” al giornalismo. La giuria, presieduta da Ruben Razzante, docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano, ha scelto i nomi dei premiati dell’edizione 2024. L’evento, nato da un’idea di Antonio Batani, fondatore e patron della Batani Select Hotels, è di scena a Milano Marittima sabato 13 aprile e sarà condotto da Massimo Giletti, con la speciale partecipazione di Simona Ventura.

Si tratta di un premio nato con la precisa volontà di valorizzare il miglior giornalismo italiano e internazionale: per questo, sin dalla prima edizione, gode del patrocinio dell’Ordine nazionale dei Giornalisti. Ogni anno vengono scelti cinque professionisti dell’informazione, che, con la loro professione, illuminano il panorama giornalistico nazionale e internazionale. Tra i premiati delle precedenti edizioni compaiono nomi di primissimo livello, come Enzo Biagi, Francesco Giorgino, Enrico Mentana, Benedetta e Cristina Parodi, Ilaria D’Amico, Vittorio Feltri, Maurizio Belpietro, Michele Cucuzza, Tiziana Ferrario, Myrta Merlino, Giancarlo Mazzuca, Andrea Cangini, Emilio Carelli e molti altri.

“Dopo questi anni di sosta dovuti prima alla pandemia, poi all’alluvione, il Premio intitolato a mio padre riparte – sottolinea Paola Batani, a nome della famiglia Batani che lo ha istituito –. Abbiamo inteso riconoscere i meriti professionali di chi opera al meglio nel mondo della comunicazione e dell’informazione. Milano Marittima rappresenta una delle più qualificate mete turistiche nazionali e internazionali, punto di riferimento per il tempo libero, la vacanza e il turismo. E’ per noi un piacere poter ogni anno lavorare con l’Ordine dei Giornalisti, con la città e con chi ci sostiene per valorizzare i nomi più qualificati del giornalismo italiano e straniero”.

Un premio, quello al giornalismo di Milano Marittima, capace di ribadire i valori del mestiere, come afferma Ruben Razzante, presidente della Giuria: “Negli ultimi anni la trasformazione digitale ha prodotto vistosi cambiamenti nel lavoro giornalistico che rendono ancora più prezioso il valore dell'informazione di qualità, prodotta professionalmente da giornalisti scrupolosi e attenti ai valori della deontologia. Il Premio Antonio Batani al giornalismo ha la finalità di valorizzare i migliori esempi di giornalismo, che nella narrazione quotidiana della realtà mettono al centro le persone e i territori".