Torri Hamon, le associazioni informano il ministro della Cultura: "Sono un patrimonio"

Continua l'impegno di varie associazioni per salvare la seconda delle torri Hamon presenti nell'area ex Sarom di Ravenna, dopo che la demolizione della prima torre è giunta alle fasi finali. Le associazioni Aipai (Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale), Italia Nostra, Save Industrial Heritage e Spazi Indecisi hanno inviato martedì al Ministro della Cultura una segnalazione relativa all’abbattimento delle torri Hamon.

“La perdita di tali architetture, che sono dei veri e propri monumenti del costruito industriale, rappresenta un grave danno per il patrimonio culturale – scrivono le associazioni - non vi è dubbio infatti che le stesse, per le loro qualità architettoniche, tecnologiche e costruttive, nonché per quanto rappresentano nella storia dell’industria, rivestano un interesse particolarmente importante nell’ambito “della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere”, come indicato appunto nel citato passaggio legislativo”. Riconoscono inoltre che, rispetto al contesto paesaggistico in cui sono inserite, il loro abbattimento rappresenti una perdita significativa”.

La segnalazione al ministro Sangiuliano è corredata di un’ampia relazione delel associazioni che testimoniano il valore dei manufatti. Una relazione che sarebbe "purtroppo ancora incompleta per il pochissimo tempo a disposizione dopo il blitz di Pasqua contro le torri annunciato dal Sindaco. Intanto, con sconcerto di pilatesco odore, si apprende che non viene data alcuna risposta in Consiglio Comunale al question time del consigliere Ancisi di Lista per Ravenna, il quale chiedeva, nella stessa giornata del 16 aprile, ragguagli sulla presunta mancata comunicazione in merito alle torri tra il Comune e la Soprintendenza di Ravenna, nonostante le richieste di quest’ultima", concludono le associazioni.