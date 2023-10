In tv un omaggio a Italo Zingarelli: il produttore lughese che "scoprì" Bud Spencer e Terence Hill

Una serata per ricordare uno straordinario pioniere del cinema italiano: Italo Zingarelli. Lughese di nascita, Zingarelli ha dato vita a grandi pellicole ed è, fra le altre cose, colui che ebbe l'intuizione di formare la coppia formata da Bud Spencer e Terence Hill e di puntare sul copione di "Lo chiamavano Trinità". Per ricordare Zingarelli, venerdì alle 21.20 andrà in onda su Rai 3 il documentario "Lui era Trinità".

"Lui era Trinità" è un documentario sulla vita e la poliedrica avventura professionale di Zingarelli che fu anche pugile, oltre che produttore cinematografico di numerosi film cult e fondatore di una premiata azienda vitivinicola. Il racconto segue parallelamente la sua vita privata, la sua passione per il cinema e il suo amore per la terra. A fare da collante sono il costante rimando al lungometraggio "Lo chiamavano Trinità" e la voce diretta di quanti hanno conosciuto Zingarelli, in particolar modo amici e famigliari.