L’ufficio postale riapre dopo l'alluvione: ripristinati gli spazi danneggiati

L’ufficio postale di Lugo 1 è tornato disponibile nella sua sede abituale di via V. Monti 3, dopo i lavori interni di ristrutturazione necessari a causa dei danni subiti dall’alluvione della scorsa primavera. Durante il periodo dell’intervento, con il quale si è provveduto al ripristino degli spazi interni danneggiati in gran parte dell’evento alluvionale, l’Azienda ha garantito la continuità dei servizi postali e finanziari all’interno dell’ufficio di via Magnapassi a Lugo. L’ufficio postale di via Monti, dotato di ATM Postamat h 24, App prenotazione turno, WiFi, è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.35 e il sabato dalle 08.20 alle 12.35.