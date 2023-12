San Pietro in Vincoli

La novità di quest’anno è che sarà possibile portare in dono anche dei gomitoli di lana, che andranno al progetto Viva Vittoria, con le stesse modalità. Gli orari di apertura della Sala Malva Nord in cui effettuare le consegne dei doni sono i seguenti: lunedì dalle 18.00 alle 20.00; martedì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00; mercoledì dalle 18.00 alle 20.00; giovedì dalle 15.30 alle 17.00 venerdì dalle 15.00 alle 19.00. Negli stessi orari si può contattare la Sala al 3425211536.

Dal 6 dicembre al 19 dicembre presso la Sala Malva Nord di via dei Papaveri 43, a Cervia, si terrà la raccolta “Scatole di Natale per la Comunità”, un’iniziativa a tema natalizio dedicata alla solidarietà verso gli altri. Negli orari di apertura della Sala, sarà infatti possibile donare una o più scatole da scarpe (purché sia indicato sopra la fascia di età a cui si rivolge), che dovranno essere riempite con 5 oggetti con le seguenti caratteristiche: una cosa calda, un prodotto di bellezza, un passatempo, una cosa golosa ed un biglietto gentile.

Un gesto di generosità per chi si trova in difficoltà: ecco le Scatole di Natale per la Comunità