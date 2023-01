Una foto è per sempre: lo studio ravennate premiato ai 'Wedding Awards' per il decimo anno di fila

Si potrebbe dire "nozze di alluminio", per restare in tema, per Dimedia Studio, azienda ravennate che si occupa di fotografia e video per matrimoni, che anche quest'anno si è classificata tra i vincitori dei 'Wedding Awards', i premi assegnati ogni anno da Matrimonio.com alle imprese del settore wedding. Per lo studio ravennate si tratta del decimo anno di fila di premiazione.

"Abbiamo una lunga esperienza nel settore wedding, ci occupiamo di foto e video per matrimonio da 19 anni - spiegano da Dimedia Studio - Siamo un team di professionisti affiatato e consolidato e riceviamo questo premio ogni anno sin da quando è stato istituito questo concorso, essendo fra le aziende più storiche in questo settore nella nostra zona. Ci teniamo però a precisare come ogni anno per la provincia di Ravenna siano diversi i vincitori fra le varie categorie ad aver ricevuto questo riconoscimento; quindi è un premio da condividere con tutte le attività che da anni si impegnano in questo settore. Grazie a tutti i nostri sposi che ci hanno scelto e a quelli che ci sceglieranno in futuro per questo premio, è un risultato ottenuto grazie a tutto il nostro staff".

Lo studio naturalmente è stato premiato nella categoria Fotografia, ottenendo un totale di 179 recensioni nella vetrina digitale pubblicata sul sito Matrimonio.com e un punteggio di 4.9 su 5.0 assegnato dalle coppie che hanno usufruito dei suoi servizi per il loro matrimonio. Da oggi è anche visibile nel suo profilo su Matrimonio.com il bollino che ne riconosce la vincita di un Wedding Award 2023, un premio che include l'azienda tra le migliori del settore wedding in Italia.