Violenta grandinata in Romagna: terreni 'sommersi' da chicchi bianchi e gravi danni per gli agricoltori

Un violento temporale si è abbattuto lunedì mattina sull’alto Faentino scaricando grandine di medie dimensioni su frutteti, vigneti e uliveti. La grandinata, breve ma intensa, ha sommerso di chicchi bianchi intere aree tra Brisighella, Marzeno e Casola Valsenio. “Si tratta - commenta Coldiretti Ravenna - di un evento la cui portata sarà valutabile solo nei prossimi giorni, ma alcuni danni sono già ravvisabili ad occhio nudo, peraltro su colture già stremate da gelate tardive e siccità”.

Tanta era l’attesa della pioggia, utile a ripristinare le scorte idriche nei terreni, ma la perturbazione ha invece scaricato più ghiaccio che acqua. La grandine è il fenomeno atmosferico più temuto dagli agricoltori per i danni irreversibili che provoca ai raccolti dato che in una manciata di minuti è in grado di distruggere il lavoro di un anno. La pioggia, attesa per combattere la siccità, ha portato un poco di sollievo solo dove non si è trasformata in proiettili di ghiaccio. Coldiretti Ravenna invita gli agricoltori a segnalare al più presto i danni subiti, di modo tale da poter mettere in moto tutte le procedure di sostegno e ristoro possibili atte a compensare le eventuali perdite economiche e fondiarie subite.