700° anniversario, Dante e Beatrice diventano anche un gusto gelato

In occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri non poteva mancare il gusto gelato a tema. Giovedì compie il suo primo mese di attività la gelateria "Puro&Bio" di via Cavour. E Viola, la giovane artigiana del gelato che gestisce il nuovo locale, a 28 anni, ha deciso di assumere una ragazza in più. Ora lo staff della nuova gelateria è infatti composto da ben 7 ragazze. La novità riguarda i gusti gelato 'Dante' e 'Beatrice'.

Spiega la titolare: “Ho deciso assieme ai miei soci di rendere omaggio al 700° anniversario della morte di Dante dedicando al grande poeta alcuni gusti di gelato. Partiremo con due varianti: 'Dante' e 'Beatrice' e, ogni mese, prepareremo nuovi gusti ispirati ai personaggi della Divina Commedia". Il gusto "Dante" sarà una crema al rum "Zacapa" mantecata con mandorle caramellate, cioccolato fondente e l'immancabile foglia d'alloro, mentre "Beatrice" avrà un sapore più delicato: una crema di mascarpone guarnita da fichi caramellati di stagione.