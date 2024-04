Accordo tra Confartigianato e banca per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato

La Bcc Ravennate, forlivese e imolese ha messo a disposizione di Confartigianato della provincia di Ravenna un plafond destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato rispetto alle normali condizioni di mercato riservato alle imprese aderenti all’associazione ma non ancora clienti della banca al momento di presentazione della domanda.

"In un momento particolare della nostra economia, caratterizzato dal perdurare della difficoltà di accesso al credito per le PMI e dal livello del costo del denaro che non accenna per il momento a diminuire - ha commentato Tiziano Samorè, segretario provinciale di Confartigianato – questa iniziativa vuole rappresentare una prima, inversione di tendenza ed una concreta manifestazione di attenzione verso il mondo delle Imprese artigiane e delle PMI".

"La Bcc - è il commento del direttore generale Gianluca Ceroni - conferma la propria attenzione alle imprese meno dimensionate, che più soffrono le importanti tensioni economiche del momento e rafforza in questo modo la collaborazione con l’Associazione nel favorire l’accesso a idonee risorse finanziarie’.

Gli addetti del Servizio Credito e Incentivi di Confartigianato della provincia di Ravenna sono a disposizione delle imprese per eventuali chiarimenti e per l’assistenza alla presentazione delle richieste.