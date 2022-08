Caro energia, Bonaccini gela le proteste: "A Ravenna il rigassificatore si farà"

A Ravenna il rigassificatore "si farà". Non lascia spazio ai dubbi Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, che gela così le proteste anche di pezzi del centrosinistra che chiedono un ripensamento sul progetto. "Possono chiedere quello che vogliono - dice Bonaccini lunedì mattina a 'L'Aria che tira' su La7- Il rigassificatore a Ravenna si farà. C'è una maggioranza di centrosinistra in Comune che lo vuole, poi è chiaro che in una coalizione si possono avere idee diverse. Ci mancherebbbe. Ho letto però che anche Fratoianni e Bonelli hanno detto che potrebbero essere d'accordo sul progetto. Peraltro sanno che a Ravenna realizzeremo anche il più grande parco eolico-fotovoltaico a mare in Italia, tra i più grandi in Europa, se il nuovo Governo non ce lo impedisce". E in quel caso, punge Bonaccini, "vorrei proprio vedere come farebbe a spiegarlo". (Dire)