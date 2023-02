Nuove regole, sostenibilità e aspetti commerciali: un convegno sui fertilizzati e prodotti fitosanitari

Fertilizzanti e prodotti fitosanitari, è il momento di fare il punto sulla situazione e anche in base alle nuove regole provare a prevedere gli scenari futuri. Se ne parlerà giovedì pomeriggio alle 17 in un incontro dedicato organizzato presso la sala riunioni di Confcommercio Ascom, a Lugo, in via Acquacalda 29. Il convegno è organizzato dalla Compag federazione nazionale delle rivendite agrarie, in collaborazione con le Confcommercio provinciali di Bologna, Ferrara e Ravenna.

Invitati a relazionare sulle ricadute per il commercio, sui prodotti fitosanitari, scenari e utilizzo sostenibile, e sulle recenti disposizioni di stoccaggio interverranno Manuel Edoardo Isceri di Federchimica-Assofertilizzanti, il direttore di Compag nazionale Vittorio Ticchiati, Corrado Finardi di Coceral, e Edoardo Musarò di Compag. Precedentemente il convegno si aprirà con i saluti del presidente di Compag Fabio Manara e di Gian Paolo Taroni presidente Confcommercio per la provincia di Ravenna del sindacato prodotti chimici per l’agricoltura.