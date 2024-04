Confcommercio Ravenna vara il gruppo 'Giovani Imprenditori': Francesco Turchi eletto presidente

“Investire sui giovani, ed in particolare sui giovani imprenditori, oggi può fare la differenza, soprattutto in un’associazione di categoria, come Confcommercio che da sempre pone al centro l’impresa e l’imprenditore. Investire sulle imprenditrici e sugli imprenditori delle nuove generazioni è senza alcun dubbio un valore aggiunto per la società e per il tessuto economico, per il sistema imprenditoriale che oggi sta vivendo un cambiamento rapido e profondo. Confcommercio Ravenna ha quindi deciso di costituire il Gruppo Giovani Imprenditori, rivolto a tutti coloro che sono iscritti all’associazione di Via di Roma che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età e che siano titolari dell’impresa, amministratori della medesima o collaboratori familiari”. Così il presidente Confcommercio Ravenna Mauro Mambelli ha salutato la costituzione del neo Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio che ha eletto presidente Francesco Turchi, alla vicepresidenza Cristina Zaffi, Tommaso Fedeli e Chiara Belloni, consiglieri Giacomo Rossi, Edoardo Germanò e Michele Morello.

Le finalità del gruppo possono essere diverse a seconda degli obiettivi che vengono decisi dai componenti mediante momenti di confronto tra i giovani imprenditori e per questo, possono contare anche sull’assistenza del gruppo nazionale Giovani Imprenditori Confcommercio. Matteo Musacci, Presidente nazionale del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio, ha inviato al neo presidente Francesco Turchi “le più sincere congratulazioni per la recente elezione”. “Sin dall’inizio della mia Presidenza - dice Musacci - ho posto in cima agli obiettivi della nostra squadra nazionale lo sviluppo dei Gruppi territoriali e di categoria esistenti ma soprattutto la promozione della creazione di nuovi Gruppi. Sono certo infatti che il Sistema abbia bisogno della linfa vitale di creatività e di passione che noi giovani imprenditori sappiamo infondere. Portare la “maglia Confcommercio” in questo nuovo incarico è per te un motivo in più di soddisfazione e di responsabilità. Il tuo territorio è infatti ricco di esperienze e di giovani motivati, come ho potuto toccare con mano quando ho partecipato alla vostra felice iniziativa “Giovani Imprenditori Day”. Di norma i gruppi giovani organizzano momenti di socialità, di incontri con istituzioni o altri enti, formazione per le imprese e propongono soluzioni a favore della realtà imprenditoriale.

“Sono molto entusiasta di aver avuto l’opportunità di potermi impegnare a seguire questo gruppo eterogeneo - afferma Francesco Turchi, Presidente di Ravenna del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio e Presidente dei Gruppo Giovani Geometri di Ravenna. La nota che trovo positiva è proprio la composizione, infatti abbiamo sia professionisti che imprenditori. In particolare, oltre che ai rapporti istituzionali e sociali ci interesseremo di porto, turismo, commercio e agricoltura, “il green non deve essere una moda ma un modo di vivere, tutela la salute di tutti noi”. Un grande obiettivo è quello di cercare di rafforzare le sinergie tra i giovani imprenditori e i giovani professionisti, per dare un nuovo impulso economico, sociale ed emotivo, alla città di Ravenna. Oltretutto il Gruppo Giovani Confcommercio, organizzerà uno sportello per i giovani che vogliono aprire una nuova attività, qui potranno trovare chi li segue anche per la costituzione di Newco e Start-up, aiuti per incentivare iniziative che rendano possibile il ricambio generazionale. Un obiettivo è ricercare una possibile soluzione, in particolare per i centri storici per quegli spazi e contenitori vuoti; la finalità immediata è il recupero almeno dell’ordine e dell’aspetto estetico fino al momento della loro futura occupazione. Ci siamo dati un taglio ambizioso che con l’aiuto dell’Associazione cercheremo di condividere con i ravennati, con tutti gli stakeholder e con le istituzioni”.