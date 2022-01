Le cooperative e la multinazionale firmano un accordo per la ricerca di personale: previste 2800 assunzioni

Le cooperative romagnole si affidano a Randstad Italia per la selezione e la ricerca del personale: è stato siglato in queste ore l’accordo tra Legacoop Romagna, Federcoop Romagna e la filiale italiana della multinazionale olandese, operatore mondiale nei servizi HR (ovvero per il personale e le risorse umane).

Nel 2022 le cooperative di Legacoop Romagna prevedono di assumere 2.800 persone. Di queste circa il 60% in provincia di Ravenna, il 15% circa in provincia di Forlì-Cesena e il 25% nell’area riminese. Si assume non solo per il naturale ricambio, ma anche perché è attesa un’espansione dell’attività aziendale in quasi 4 casi su 10. I dati provengono dall’Osservatorio sulle esigenze di personale nelle cooperative romagnole, presentato pochi giorni fa.

L’accordo consentirà alle cooperative associate a Legacoop Romagna e alle aziende clienti di Federcoop Romagna, di accedere a condizioni particolarmente vantaggiose ai servizi di Randstad per la ricerca e selezione di personale e la somministrazione di lavoro a tempo determinato.

È prevista inoltre, sin dalla prossima primavera, un’attività congiunta di orientamento nelle scuole superiori (in particolare negli istituti tecnici e professionali della Romagna) e nei campus romagnoli dell’Alma Mater, attraverso l’organizzazione di webinar online e incontri in presenza.

"Questa importante collaborazione — dichiara Mario Mazzotti — presidente di Legacoop Romagna e Federcoop Romagna — è la prima risposta concreta all’esigenza emersa dalla prima edizione del nostro Osservatorio sul lavoro, presentato poche settimane fa. L’obiettivo è di creare un network progettuale sul mercato del lavoro nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini".

"Il mondo della cooperazione — afferma Paolo Lucchi, amministratore delegato di Federcoop Romagna – si attiva per adattarsi alle nuove esigenze del mercato del lavoro e per fornire alle imprese associate ciò di cui hanno bisogno. È senz'altro una buona notizia che le imprese cooperative cerchino personale da inserire nei propri organici: questo accordo contribuirà a rendere gli incontri tra domanda e offerta più facili ed efficaci".

"Con questa convenzione - commenta Sonia Sabbatelli, Regional Director Randstad Italia - rinnoviamo la nostra attenzione e il nostro supporto alle realtà territoriali: ci impegniamo ad offrire a condizioni vantaggiose i nostri servizi, dalla somministrazione di personale alla ricerca e selezione di profili da inserire direttamente in azienda. Grazie all’attività dei nostri professionisti, uniamo le aspettative di chi cerca e di chi offre lavoro creando solidi rapporti di fiducia che definiscono storie, opportunità e prospettive sempre nuove".