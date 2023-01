Parte a Ravenna il corso gratuito per tecnici nella qualità dei prodotti alimentari

A febbraio parte a Ravenna il corso, completamente gratuito, per tecnici nella qualità dei prodotti alimentari. Un percorso connesso con le esigenze delle filiera ortofrutticola regionale, che unisce conoscenze teoriche e stage in azienda per formare professionisti capaci di ridefinire i sistemi di controllo della qualità e della tracciabilità dei prodotti. Al centro una visione del ?futuro? del settore che parte dai concetti di tracciabilità, etichettatura e digitalizzazione (agricoltura 4.0, sistemi di blockchain), in un'ottica di innovazione e sostenibilità delle produzioni. Il corso è realizzato da Demetra Formazione e finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna. Le lezioni si svolgeranno a Ravenna, presso la sede di Demetra Formazione (via Faentina 106). Previste 200 ore di stage in aziende del territorio. I posti disponibili sono 12, destinati a persone residenti o domiciliate in regione e in possesso di diploma di istruzione superiore secondaria o laurea in ambito scientifico, chimico o biologico. Gli interessati possono candidarsi, entro il 24 gennaio, attraverso il sito www.demetraformazione.it Contatti: c.bosi@demetraformazione.it