Estrazioni di gas, Uil: "Completare le infrastrutture necessarie per l'aumento della produzione"

La Uil Uiltec Ravenna valuta positivamente l’emendamento firmato dal senatore del Pd ravennate Stefano Collina e dalla deputata di Forza Italai Claudia Porchietto con cui si chiede di poter modificare le esplorazioni in Adriatico rispetto alle distanze entro le quali sono possibili le esplorazioni di ricerca e metano. "Nel merito della proposta, il recente cambiamento 'ufficiale' di rotta del Consiglio Europeo in materia di gas e energia, ci pone nella condizione di rimettere al centro del dibattito politico italiano e locale l’attenzione sul tema delle estrazione del metano italiano e della produzione autoctona del gas - afferma il sindacato - Riteniamo essenziale lo spirito con cui nell’emendamento si chiede il rilascio di nuove concessioni di coltivazione nelle aree comprese tra le 9 e le 12 miglia".

"Il nostro territorio ha tutte le risorse per poter contribuire alla garanzia degli approvvigionamenti disponendo di ampi quantitativi di materie prime energetiche. Dispone di tutto il know how e risorse professionali per poter essere garanti della transizione energetica - prosegue la Uil - A nostro giudizio, auspicando che le fasi parlamentari possano valorizzare ed approvare l’emendamento per poterlo rendere applicativo, come diverse volte pubblicamente sostenuto, prima di tutto diventa assolutamente necessario 'sbloccare' urgentemente le riserve presenti nei giacimenti già autorizzati e gli investimenti già programmati, così come è fondamentale completare le infrastrutture necessarie a raggiungere lo scopo dell'aumento della produzione".

"Apprezziamo pertanto il fatto che l’Europa abbia ufficialmente cambiato rotta in materia produzioni autoctone di energia e gas e cogliamo con favore il fatto che la politica italiana finalmente batta un colpo volto a tradurre in proposte concrete e tempestive le modifiche di normativa - conclude il sindacato - Non c'è una transizione energetica credibile senza il gas ravennate e nazionale".