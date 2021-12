Federcoop Romagna punta ai 6 milioni di fatturato: nel 2022 previste 18 assunzioni

La fotografia del 2022 di Federcoop Romagna - la società di consulenza e servizi avanzati alle imprese di Legacoop - prevede una crescita del 12%, che porterà per la prima volta il totale dei ricavi a quota 6 milioni di euro. Attesi in forte sviluppo anche il risultato operativo e il risultato ante imposte. Per fare fronte al nuovo volume di lavoro saranno realizzate 18 nuove assunzioni, che porteranno il personale a superare le 100 unità. Nella primavera del ‘22 Federcoop aprirà una nuova sede a Forlì, dopo che nel 2021 sono stati inaugurati nuovi uffici a Cesena, Rimini e Ravenna. Tra le novità anche la partenza della “Federcoop Academy” rivolta alla formazione interna del personale, e l’apertura del servizio di consulenza assicurativo in collaborazione con Assicoop Romagna Futura e UnipolSai.

A crescere in termini di volume sarà soprattutto il settore paghe (+640mila euro) grazie a un forte sviluppo commerciale portato avanti nel corso dell’ultimo anno, ma sono previsti risultati positivi per tutte le aree di attività: fiscale, legale, lavoro, consulenza direzionale, ambiente e servizi avanzati. Il totale dei ricavi del preconsuntivo 2021 conferma le previsioni e si attesta a circa 5,3 milioni di euro, con un risultato in utile ante imposte di oltre 108mila euro.

"I risultati che presentiamo – dichiara il presidente Mario Mazzotti — ci dicono che la fusione delle tre società di servizi di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena ha fatto nascere un soggetto più importante della somma dei singoli addendi, un punto di riferimento per il movimento cooperativo, non più solo a livello romagnolo, ma nazionale. Non era un risultato scontato. Ora le sfide sono due: la prima sul rafforzamento dell’identità cooperativa dei nostri servizi, che è il nostro vero punto di forza, la seconda sulla costruzione di nuovi progetti e opportunità di mercato, in stretto rapporto con le necessità delle imprese associate a Legacoop, a partire dalla sostenibilità e la transizione ecologica".

"La Convention è servita soprattutto per ringraziare — dice l’amministratore delegato Paolo Lucchi— tutte le persone che lavorano in Federcoop Romagna, perché anche nei momenti più difficili della pandemia hanno continuato a svolgere la loro opera con altissima professionalità e dedizione. Non ci siamo fatti inibire dalle preoccupazioni ed invece abbiano continuato ad ascoltare le esigenze delle cooperative romagnole e le scelte che abbiamo compiuto hanno consentito, anche in un anno difficile come questo, di fornire risposte puntuali e di ampliare la nostra offerta, con nuovi servizi richiesti dalle imprese, proprio perché vogliono continuare a crescere".

I dati sono stati presentati martedì al Teatro Socjale di Piangipane, nel corso del’assemblea di fine anno, che ha visto susseguirsi le presentazioni dei servizi da parte dei responsabili d’area. Tanti i servizi lanciati nel corso degli ultimi mesi: il nuovo servizio di consulenza via Whatsapp “Ti Informo”, lo Sportello Europa, dedicato alle opportunità di Unione Europea e PNRR; Credito d’imposta 4.0, ricerca e sviluppo; Finanza aziendale; Welfare aziendale, che ha dato vita, in accordo con Assicoop Romagna ed Unipol, al portale “Welfare.coop”.