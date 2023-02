L'iniziativa "A colazione con il sindaco" fa tappa a Ravenna

Si è tenuto anche a Ravenna, negli spazi del Caffè Il Nazionale, l'appuntamento "A colazione con il sindaco". Uno degli undici incontri con i primi cittadini delle località romagnole organizzati da Confesercenti Ravenna-Cesena nel mese di febbraio. Un appuntamento per affrontare i temi del futuro della città ed in particolare di commercio e turismo. All'incontro con il sindaco Michele de Pascale erano presenti il presidente Confesercenti Ravenna, Mauro Tagiuri ed una rappresentanza dell'associazione di categoria.

Il confronto si è sviluppato, in particolare, sulle difficoltà degli esercizi di vicinato non alimentari, sia in centro storico che nei quartieri. Attenzione anche al progetto Parco Marittimo, a cui tutti riconoscono prestigio per la valorizzazione del lungomare in un contesto paesaggistico di grande pregio, ma sul quale persistono preoccupazioni per il venire meno di numerosi posti auto e per la raggiungibilità degli stabilimenti balneari.