'La nuova disciplina del contratto di spedizione': se ne discute in un convegno

Il Consiglio Direttivo del The International Propeller Club Port of Ravenna, con il patrocinio e il contributo della Camera di Commercio di Ravenna, ha organizzato per il giorno 7 aprile alle ore 19:30 un incontro conviviale sul tema 'La nuova disciplina del contratto di spedizione'.

La Legge 29 dicembre 2021 n. 233, di conversione del Decreto Legge 6 novembre 2021 n. 152, ha introdotto con l’art. 30 bis una riforma della disciplina codicistica del contratto di spedizione fortemente voluta dalle associazioni di categoria degli spedizionieri. L’evoluzione del settore del trasporto internazionale richiedeva un adeguamento della normativa di settore sul lato degli spedizionieri per tentare di adeguare il più possibile la disciplina alla prassi della realtà operativa e per tentare di uniformare o avvicinare detta disciplina a quella degli altri paesi.

La riforma va ad incidere sulle disposizioni di cui agli artt. 1696 (Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate), 1737 (Nozione), 1739 (Obblighi dello spedizioniere), 1741 (Spedizioniere vettore) e 2761 (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario) del codice civile. L’impatto della riforma interessa sia gli spedizionieri che i mandatari (clienti) con notevoli implicazioni anche di natura pratica.

Ne discuteranno: Danilo Belletti – Presidente Arsi e Presidente Confetra Emilia Romagna, Simone Bassi – Presidente Propeller Port of Ravenna e avvocato trasportista. L’incontro si terrà presso il Grand Hotel Mattei a Ravenna, obbligo di Green pass. Seguirà la cena sociale riservata ai soci del Club e ai loro ospiti sempre presso il Ristorante del Grand Hotel Mattei.