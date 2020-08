Le trivelle sono salve: ma i sindacati temono il "blitz"

Resta in un cassetto la bozza di emendamento al "decreto Semplificazioni" che rischiava di dare il colpo di grazia alle attività petrolifere upstream in Italia, mettendo a rischio i piani di Eni ma anche di operatori esteri come Shell e Total. Il testo, scrive Milano Finanza, non è passato inosservato e ha sollevato un'ondata di polemiche - anche nel ravennate, uno dei distretti offshore più importanti - tale da convincere il governo a dire stop. Ma sindacati e associazioni di categoria, dopo questo primo successo dovuto a una levata di scudi immediata e collettiva, restano in allerta. Si teme un blitz una volta che la mobilitazione pro-trivelle dovesse cessare e al Senato riprenderanno i lavori.

