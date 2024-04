"Le performance turistiche in Emilia Romagna": se ne parla in un workshop

"In Italia anche la più piccola attività turistica può rivelarsi un grande capolavoro: accredita la tua impresa su italia.it, mettiti in mostra e fatti trovare dai turisti italiani e internazionali". Con questo claim è partita la campagna promozionale dell’Hub Digitale del Turismo (TDH) Italia.it, la piattaforma digitale di contenuti e servizi creata grazie ai fondi del PNRR, che vuole mettere in relazione domanda e offerta turistica, incentivando la crescita del settore. L’iniziativa è promossa dal ministero del Turismo, in collaborazione con il sistema camerale italiano, che promuove l'adesione delle imprese turistiche alla piattaforma.

Questo il tema del workshop promosso dalla Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, con il supporto di Isnart (Istituto Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), per illustrare le tante opportunità rivolte alle imprese nel salire a bordo, che si terrà martedì 16 aprile a Ravenna, presso la sala Cavalcoli della sede camerale, a cominciare dalle ore 14.30.

Le imprese che entrano a far parte dell’Hub Digitale del Turismo (TDH), a titolo gratuito, possono trovare soluzioni e iniziative dedicate al proprio lavoro, con i servizi di supporto per acquisire nuove competenze e comunicare al meglio la propria attività, valorizzare il business, perfezionare l'offerta turistica. Accreditandosi al TDH le imprese hanno la possibilità, inoltre, di accedere ad un’area riservata non solo per far conoscere la propria attività, ma anche per usufruire di servizi dedicati, entrare in uno spazio ricco di informazioni utili, dati di settore, momenti di approfondimento, di formazione, di aggiornamento professionale e iniziative per fare dell’intera filiera turistica un vero capolavoro. Un Hub del turismo digitale, dunque, per innovare e connettere digitalmente l’offerta e la promozione turistica del Paese, consentendo così il collegamento dell’intero ecosistema turistico.

"Fare crescere la spesa e le ricadute sul territorio, aumentare la durata media del soggiorno, allungare i mesi d’attività degli alberghi, affrontare il nodo dell’overtourism, migliorare la sostenibilità, l’uso delle piattaforme digitali, l’enogastronomia, i borghi e il territorio. Queste - ha sottolineato Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna - alcune delle nostre priorità. Il turismo è un settore strategico ed è una delle forze trainanti del territorio ravennate. È fondamentale, ha concluso il presidente della Camera di commercio, il gioco di squadra fra tutte le realtà coinvolte”.

Nel corso dell’evento sarà presentato a cura di Isnart un aggiornamento sull'andamento del turismo con un focus particolare al territorio. Le imprese, inoltre, potranno trovare assistenza per l’accreditamento sulla piattaforma che si chiuderà nel prossimo mese di giugno e che vede ad oggi interessate le imprese che esercitano attività prevalente e/o primaria dichiarata con codice ATECO 55, 56, 79 (e relative sottocategorie). La partecipazione all'incontro è libera e gratuita. Iscrizioni al seguente link: https://forms.gle/oQY9NmSRnUMYpJdD6 Per informazioni: ufficio Promozione Camera di commercio di Ferrara Ravenna, tel. 0532/783820 – 821 0544/481425 - 438, e-mail promozione@fera.camcom.it.