Legacoop Romagna, Mirco Bagnari è il nuovo coordinatore della provincia di Ravenna

Mirco Bagnari è il nuovo coordinatore di Legacoop Romagna della provincia di Ravenna. Prende il posto di Elena Zannoni, che ha assunto il ruolo di amministratrice delegata di Federcoop Romagna, la struttura di servizi alle imprese che è uno dei punti di riferimento a livello nazionale per il sistema cooperativo di Legacoop.

Bagnari, 54 anni, è laureato in Scienze Politiche. Prima di entrare in Legacoop Romagna, ad aprile 2023, ha lavorato come dirigente della Confederazione Italiana Agricoltori. In precedenza ha ricoperto le cariche di Sindaco di Fusignano — per 10 anni, dal 2004 al 2014 — e di consigliere della Regione Emilia-Romagna. All’interno di Legacoop Romagna, oltre al coordinamento provinciale, segue a livello di area vasta i settori Agro Industriale, Ristorazione, GDO, Pesca, e i settori Industriali e Servizi ambientali del territorio di Ravenna.

"Per storia cooperativa e per dimensioni organizzative — dice il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi — il territorio ravennate rappresenta una parte fondamentale della struttura di Legacoop Romagna. Da sempre, infatti, in quest’area sono concentrate esperienze che ci caratterizzano in positivo, soprattutto per l’ampia presenza di Cooperative bracciantili, di un organizzatissimo mondo, che fa riferimento a Legacoop, nell’ambito dei trasporti, della logistica e del facchinaggio, del porto, in campo sociale, agroalimentare ed industriale. Ma le vicende collegate all’alluvione, che soprattutto nel ravennate ha causato danni valutabili, solo per le cooperative aderenti a Legacoop Romagna, vicini ai 50 milioni di euro, ci impongono un’attenzione particolare, dal punto di vista organizzativo e strategico. Per questo la Direzione di Legacoop Romagna ha deciso di rafforzare la struttura, individuando Mirco Bagnari, già responsabile dei settori industriale, grande distribuzione organizzata, pesca, ristorazione, ambiente, oltre che coordinatore delle iniziative collegate all’alluvione, nuovo coordinatore del territorio di Ravenna. Mirco sostituisce Elena Zannoni, la quale nel frattempo, da Amministratrice delegata di Federcoop Romagna, ha accentuato le proprie deleghe di gestione di quella che è pur sempre la più importante struttura di servizi alle imprese cooperative del mondo Legacoop nazionale".

"Sono molto onorato —dichiara Bagnari — per questa nomina all’interno di una grande organizzazione come Legacoop Romagna, ringrazio il Presidente Paolo Lucchi per la fiducia ricevuta ed Elena Zannoni per l’importante lavoro svolto. In questa fase è importantissimo essere di supporto alle cooperative del nostro territorio per superare il difficile momento legato alle conseguenze dell’alluvione. Continueremo il lavoro compiuto in queste settimane per portare nelle sedi decisive le proposte più adeguate per la ripresa produttiva e per intercettare tutte le opportunità possibili per il futuro. La cooperazione romagnola e ravennate sapranno essere al centro di questo processo nell’interesse della Romagna, del suo tessuto economico e della sua gente".