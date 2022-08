Musica e ospiti per i 50 anni del Ciicai: una grande festa ai Giardini pubblici

Una grande festa per celebrare i cinquant’anni del consorzio Ciicai: un compleanno effettivamente caduto nel 2021, ma la cui cerimonia è stata spostata in avanti di un anno a causa del Covid. È così che sabato ìoltre 500 persone - fra soci, dipendenti, clienti, familiari e autorità - hanno preso parte a una serata ai giardini pubblici di Ravenna, in parte all’esterno e in parte in una grande tensostruttura appositamente allestita a fianco della loggetta Lombardesca.

Qui, nel corso della cena, sono sfilati sul palco molti dei protagonisti dei primi cinquant’anni del consorzio: in primis l’attuale presidente Marco Rontini e il direttore generale Claudio Bassi, quindi alcuni ex presidenti (Ermes Battistini, Mauro Cassani, Raffaele Lacchini) e diversi dei dipendenti storici, oggi ormai in pensione, tutti protagonisti della monografia sul Cinquantesimo presentata proprio nel corso della serata. Fra loro anche Marcello Guerrini, che è stato per un ventennio il direttore del consorzio e che ha parlato a nome di tutti: ricordando (come già avevano fatto Rontini e Bassi negli interventi iniziali) il valore del gruppo e della coesione come collante del Ciicai dalla sua nascita ad oggi.

La serata, condotta dallo speaker Mario Romario di Radio Studio Delta e vivacizzata dalle performances dei Musicanti di San Crispino, ha visto anche l’intervento dei due assessori comunali Igor Gallonetto e Anna Giulia Randi; ed è stata poi allietata da un divertente spettacolo del comico Claudio Lauretta, prima del taglio della torta dei cinquant’anni che ha visto sul palco tutto l’attuale Cda del consorzio.