Nonostante la crisi del comparto l'azienda chiude il bilancio in positivo

Un bilancio 2020 positivo per Surgital, la prima azienda italiana produttrice di pasta fresca surgelata, piatti pronti surgelati e sughi in pepite surgelati per la ristorazione, catering e canale bar. Come per la grande maggioranza delle imprese che operano nel comparto del food service, l’azienda di Lavezzola ha dovuto affrontare un contraccolpo economico senza precedenti a causa della pandemia (uno scenario di mercato che secondo Federalimentare equivale ad un calo del 35% nel consumo fuori casa rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, prima dell’emergenza).

Per l’impresa romagnola, fondata e guidata dalla famiglia Bacchini, gli eventi del 2020 hanno portato così ad una riduzione del fatturato del 25%, ma guardando al dato consolidato del gruppo Surgital, l’esercizio 2020 si è chiuso con un risultato di utile positivo, con un’incidenza sui ricavi del 3%. Il fatturato di gruppo è di 61.400.000 euro (55% Italia, 45% estero; Horeca e food service rappresentano il 70%%, mentre il restante 30% si riferisce alla gestione direzionale nei canali GDO, door to door e PL industriale).



Surgital procede nell’attuazione del piano di investimenti triennale 2020-2023 - del valore di oltre 10 milioni di euro - annunciato nel febbraio 2020 in occasione del quarantesimo anniversario dalla fondazione. A livello industriale, entro l’anno 2021 sarà operativo il nuovo ampliamento dello stabilimento di 4.000 metri quadri, che porteranno la superficie produttiva a 35.000 mq, su un’area totale di 200.000 mq. All’interno di questa nuova area di stabilimento saranno installate cinque nuove linee produttive che porranno le basi per lo sviluppo futuro su tutte le categorie merceologiche.