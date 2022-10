Nuova pedonalizzazione e ztl a Lugo, le associazioni: "E' mancato il confronto, servono modifiche per non penalizzare i negozianti"

Hanno preso il via nei giorni scorsi l'ampliamento della zona a traffico limitato e le nuove aree pedonali nel centro storico di Lugo. Sul caso intervengono le associazioni imprenditoriali di rappresentanza del mondo del commercio e dell’artigianato, che "ritengono che temi come quelli relativi alla pedonalità, sicurezza, mobilità elettrica, merci in ambito urbano, accessibilità, ciclabilità, trasporto pubblico, zone a traffico limitato, sosta e nuove infrastrutture abbiano una stretta correlazione con lo sviluppo economico del centro storico di Lugo e dell’intera città urbana, in particolare dei settori commerciali, artigianali e delle professioni. Per questo ci siamo sempre resi disponibili al confronto con l’amministrazione comunale; confronto che sulla nuova pedonalizzazione e ztl purtroppo non c’è stato in quest’ultima fase".

In questo quadro la recente pedonalizzazione di alcune delle piazze centrali di Lugo - Piazza Martiri, Largo Repubblica, parte di Piazza Trisi, prima parte di via Baracca, Piazza Mazzini e Piazza Savonarola - viene valutata positivamente dalle associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato, ma "sono ritenuti necessari correttivi funzionali alle necessità delle attività - sostengono all'unanimità i presidenti Confcommercio Ascom Lugo Fausto Mazzotti, Confesercenti Lugo Bruno Checcoli, Cna Lugo Nicola D’Ettorre e Confartigianato Bassa Romagna Lara Gallegati - Riteniamo fondamentali alcune modifiche al recente provvedimento per evitare penalizzazioni aggiuntive ad attività già alle prese con i pesanti effetti della crisi economica in atto. Per questo sosteniamo la volontà di riattivare il tavolo di confronto con l’amministrazione comunale di Lugo, che ha funzionato nella fase iniziale ma che è mancato nella definizione degli aspetti operativi, primo fra tutti quello legato alle necessità di carico e scarico merci delle attività".

"Abbiamo inviato nei giorni scorsi una richiesta in tal senso all'amministrazione comunale con una serie precisa di punti su cui utilmente confrontarci e contiamo su una convocazione al più presto - hanno detto i presidenti di Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato - Oltre al tema dell’ampliamento degli orari di carico e scarico delle merci, sottolineamo l’esigenza di prevedere modalità rapide per l'accesso dovuti a esigenze straordinarie e/o urgenti, l’importanza di prevedere l’istituzione di zone di carico e scarico adiacenti le aree pedonali, evitando nei limiti del possibile sacrificio di parcheggi, la necessità di presidio della Polizia Municipale per consentire alle attività di fruire effettivamente delle zone carico/scarico. Chiediamo inoltre di considerare sperimentale la fase d'avvio del nuovo regime degli accessi, anche dal punto di vista sanzionatorio, e di porre in essere una comunicazione dedicata sia nei confronti dei cittadini che delle imprese impegnate nella consegna delle merci. Richiamiamo infine l’esigenza che i provvedimenti che incidono su viabilità, parcheggi e accessibilità siano sempre inquadrati in una prospettiva di pianificazione generale, quale quella del piano generale del traffico urbano – PGTU, in quanto ciò consente di evitare soluzioni che nel risolvere problematiche rischiano di aprirne altre".