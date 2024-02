Servizio idrico, nel 2022 investiti oltre 22 milioni di euro nel Ravennate

Il Consiglio locale di Atersir di Ravenna ha approvato il consuntivo degli investimenti, relativo all’anno 2022, in acquedotti fognature e depurazione, finanziati dalle tariffe dei cittadini. Nel 2022 sono stati investiti, dal Gestore del Servizio Idrico Hera sul bacino di Ravenna 22,5 milioni di euro in impianti e infrastrutture per il SII (acquedotto, fognatura e depurazione), per la realizzazione di 66 interventi. Rispetto al Consuntivo 2021, si registra un aumento del volume di investimenti per oltre 1,2 milioni.

Per quanto riguarda la tipologia degli interventi, sui circa 22,5 milioni di investimenti stanziati, 10,5 sono stati spesi per interventi sugli acquedotti, 5 milioni per la depurazione e 6,7 per le reti fognarie. Questo dato conferma la volontà dell’Agenzia di ottimizzare le reti e gli impianti al fine di ridurre le perdite di acqua. Il Gestore del servizio di fornitura d’acqua all’ingrosso (Romagna Acque Società delle Fonti) ha investito, in impianti e infrastrutture, 11,5 milioni di euro sull’intero bacino Romagna (Rimini - Ravenna - Forlì Cesena) in cui gestisce questo segmento di servizio. L’importo di investimento corrisponde a circa 70 euro per cittadino residente per l’anno 2022 finanziati dalla tariffa sul territorio di Ravenna. Gli investimenti medi programmati in Italia per il periodo 2020-2024 sono pari a 52 euro ad abitante.

Fra gli interventi più importanti, completati o in corso, nella provincia di Ravenna, troviamo: il rinnovo della rete fognaria in via Borse in concomitanza del ripristino della sede stradale nel Comune di Alfonsine (200 mila euro), il potenziamento del Depuratore di Lavezzola nel Comune di Conselice (1 milione di euro), la realizzazione della vasca di prima pioggia e adeguamento e potenziamento del Depuratore di Lugo (due interventi, rispettivamente di 4,7 e 5,1 milioni di euro), nell’ambito di un più ampio programma di adeguamento e revamping, con importi complessivi di circa 15,4 milioni di euro, l'adeguamento della rete fognaria di Ponte Nuovo nel Comune di Ravenna (550 mila euro), il revamping del Depuratore di Ravenna 2° lotto (fanghi e ossidazione) (1,3 milioni di euro), intervento stralcio nell’ambito di un organico programma pluriennale di adeguamento e potenziamento dell’impianto, con importi complessivi di oltre 70 milioni di euro, il rinnovo della rete idrica di distribuzione in comune di Conselice (1,5 milioni di euro).