Sicurezza sul lavoro in campagna: al via una collaborazione Coldiretti-Ausl

Una nuova collaborazione che dà il là a un percorso finalizzato a migliorare ulteriormente la sicurezza sul lavoro nelle campagne della provincia ravennate attraverso una stretta ed efficace sinergia tra Ausl, personale medico, figure deputate alla prevenzione aziendale, imprese agricole e associazione di rappresentanza delle medesime aziende agricole.

Alla collaborazione operativa tra Coldiretti Ravenna e Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Ausl Ravenna si è giunti dopo un costante confronto tra il Direttore dell’Unità Operativa Ausl, Gianpiero Mancini, e la Direzione della Coldiretti provinciale, confronto che ha posto sempre al centro della discussione il tema della prevenzione con un occhio di riguardo per il perfezionamento della sorveglianza medico-sanitaria preventiva e periodica. Obiettivo del percorso appena avviato è infatti la promozione della qualità e dell’efficacia della sorveglianza sanitaria, come già richiamato dal Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025.

Per Coldiretti Ravenna, che da sempre investe e ritiene fondamentale l’impegno formativo orientato alla sensibilizzazione degli imprenditori agricoli sul tema della sicurezza sul lavoro, “questa collaborazione è oltremodo importante perché oltre a stimolare una crescita culturale verso un approccio mirato alla prevenzione, da considerare non come norma cogente ma come modus operandi al servizio della persona e delle aziende associate al fine di garantire la salute di tutto il personale, si muove nell’ottica di una semplificazione e qualificazione della sorveglianza sanitaria preventiva e periodica con specifiche azioni finalizzate quindi al raggiungimento di un accertamento sanitario che sia uniforme, efficace ed appropriato”.

Tra le azioni da mettere in campo l’attivazione di un confronto sempre aperto tra Ausl e medici competenti individuati da Coldiretti per le visite ai dipendenti agricoli, con successive valutazioni periodiche dell’efficacia della sorveglianza medica effettuata in rapporto all’impiego dei lavoratori, nonché specifiche iniziative di comunicazione sul tema rivolte alle imprese.