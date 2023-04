Tari, Confesercenti chiede impegno per ridurre i costi: "Un peso per locali e attività turistiche"

Si sono conclusi mercoledì i momenti di confronto tra Confesercenti e le amministrazioni dei sette comuni oggetto della ricerca sulla TARI: a Lugo e precedentemente a Cesena, Savignano sul Rubicone, Cesenatico, Cervia, Faenza e Ravenna, l'associazione ha presentato i dati raccolti per fare il punto della situazione sul "tributo più ingiusto" secondo le aziende del ravennate e cesenate.

"La tassa sui rifiuti pesa sulle imprese del territorio ed in particolare sui pubblici esercizi, in generale sulle attività turistiche", affermano Monica Ciarapica e Cesare Soldati, presidente e vicepresidente Confesercenti Ravenna-Cesena, che hanno fortemente sostenuto la produzione di questa ricerca e l’opportunità di poterla presentare e discuterne gli aspetti più spinosi con gli amministratori.

"Confesercenti condivide il principio della raccolta differenziata quale strumento di civiltà e nuovo modello di sviluppo che avrebbe dovuto portare tanti benefici ambientali, ma anche a ridurre i costi grazie al riciclo e recupero dei rifiuti: i dati confermano che la direzione è quella giusta sul lato ambientale (con buone percentuali sulla differenziata che vede la regione Emilia-Romagna con quota di differenziata oltre il 72%, ben al di sopra della media nazionale), mentre le riduzioni di costi non solo non si vedono - sostiene l'associazione di categoria - ma in molti casi si paventano ulteriori aumenti".

Dalla rilevazione effettuata e presentata alle amministrazioni da Confesercenti, si ricava che un ristorante di 250 mq di superficie paga da un minimo di circa 2.500 euro a Savignano a oltre 5.000 euro a Cervia, con "disparità troppo evidenti per non essere affrontate" chiarisce l'associazione aggiungendo che "il passaggio a Tariffa Puntuale in un arco temporale ravvicinato, sarà uno snodo importante che l’associazione sta monitorando attentamente, a totale disposizione per confronto e ragionamento sui prossimi regolamenti".