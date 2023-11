Al Goldoni riparte la rassegna di teatro per le scuole

Parte martedì 5 e mercoledì 6 dicembre la rassegna di Teatro per le Scuole organizzata da Accademia Perduta/Romagna Teatri al Teatro Goldoni di Bagnacavallo. Sette spettacoli (per 14 repliche), in scena fino ad aprile 2024, destinati ai bambini delle Materne e ai ragazzi delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado. L'inizio degli spettacoli è fissato alle ore 9.45.

Ad inaugurare la rassegna sarà il nuovo spettacolo del Teatro Due Mondi, Candido, co-prodotto con Accademia Perduta/Romagna Teatri. Lo spettacolo, destinato agli studenti delle Scuole Primarie, narra le avventure del protagonista raccontate da Voltaire, alla ricerca del “migliore dei mondi possibili”. Tra fortune e sfortune, Candido ci farà conoscere l’amata Cunegonda, il filosofo Pangloss, il fido Cacambo in un viaggio pieno di sorprese che condurrà, come ogni libro edificante, a un finale a sorpresa. Lo spettacolo è diretto da Alberto Grilli e interpretato da Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Renato Valmori.

Seguirà, giovedì 11 e venerdì 12 gennaio, per i ragazzi delle Scole Secondarie di I grado, Sbum! Yes, we cake della compagnia La Piccionaia. Sbum è uno spettacolo dove dati di realtà e fantasie sul futuro si incrociano, per una riflessione che permetta ai cittadini di domani di immaginare alternative al presente. Il racconto semplifica ed esemplifica alcune delle questioni chiave dell’attuale condizione umana: l’ineguale distribuzione delle risorse, il fragile equilibrio tra uomo e natura, la sostenibilità dei sistemi di welfare il tutto condito da un linguaggio ironico e impertinente. Attraverso una metafora “pasticcera” cerca di offrire riflessioni sulle possibilità di una comunità solidale e planetaria.

Giovedì 18 e venerdì 19 gennaio, per i bambini delle Scuole Materne, gli Eccentrici Dadarò presenteranno A pesca di emozioni, liberamente tratto da I colori delle emozioni di Anna Llenas. Una storia piccola. Due uomini e la loro giornata di pesca in un paese dove si vive con un palloncino in testa, perché è lì, nel palloncino, che risiedono le emozioni. Piccole manie, piccoli gesti, piccoli litigi e piccole incomprensioni per riuscire a pescare un piccolo pesce che farà scoprire loro l’emozione più grande: l’amicizia, raccontata con l’essenzialità di una striscia disegnata a colori.

Mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio andrà poi in scena Il codice del volo della Compagnia del Sole. Flavio Albanese, interprete dello spettacolo, racconta la vita, le peripezie, i miracoli e i segreti del più grande genio dell’umanità, Leonardo Da Vinci, la sua particolarissima personalità, ma soprattutto la sua voglia di conoscere e insegnare.

Bella, Bellissima!, nuova produzione di Accademia Perduta con la regia di Nadia Milani, in scena giovedì 14 e venerdì 15 marzo, è uno spettacolo di teatro di figura che vuole fare riflettere su come la “bellezza” sia un valore soggettivo e che vuole lasciare un senso piccolo ma prezioso, un ricordo palpabile misto al fumo del calderone di una Strega bella, anzi, bellissima. Perché nessuno può arrogarsi il diritto di dirci cosa sia bello e cosa no. Per nessuna ragione al mondo.

Gli ultimi due spettacoli in programma saranno: Streghe della compagnia Progetto g.g., in scena giovedì 4 e venerdì 5 aprile, uno spettacolo liberamente ispirato all’opera letteraria di R. Dahl che attraverso il teatro di narrazione e quello di figura guarda all’impossibile, ed esplora alcune tematiche fondamentali dell’infanzia: l’incontro con le paure, il loro riconoscimento e la possibilità di superarle; chiuderà il cartellone, martedì 16 e mercoledì 17 aprile, Il sogno di Stella della compagnia Nonsoloteatro, uno spettacolo leggero e divertente che, con i meccanismi della fiaba e con un pizzico d’immaginario infantile, racconta un passaggio, piccolo per i grandi ma grande per i piccoli: il superamento della paura notturna.