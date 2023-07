"Approdi" sbarca al Cisim e in autunno arriva al teatro Rasi

Dopo aver ospitato MANTIQ AT-TAYR Il Verbo degli Uccelli, il Cisim di viale Parini 48 a Lido Adriano si apre nuovamente per accogliere Approdi, rassegna organizzata insieme a Ravenna Teatro che, dal 18 luglio al 17 settembre, proporrà musica, laboratori e spettacoli per adulti e bambini.



Come di consueto, gli spettacoli di luglio verranno ospitati nella sede di Lido Adriano, dove il 18 si comincerà con una programmazione per bambini che vedrà protagonista Pinocchio in una versione inusuale della storia raccontata da Collodi. Il 19 luglio gli attori e le attrici de Le Albe proporranno un testo dedicato a Pier Vittorio Tondelli, presentato lo scorso autunno, che si concluderà con un monologo a cura di Roberto Magnani. Magnani sarà inoltre protagonista, nella serata del 25 luglio, di una nuova versione di Odiséa, proposta insieme al musicista Giacomo Piermatti. Il 27 luglio si tornerà a parlare ai più piccoli con lo spettacolo a cura di Veronica Truttero, illustratrice, e Jenny Burnazzi, musicista, dal titolo Le mille e una notte, mentre il 28 luglio si potrà assistere alla presentazione di un libro di poesie nato dalla collaborazione tra Alessandro Pixa e VoceVersa. Tre poesie per cinque autori: Daniela Falone, Luca Cancian, Gnigne, Enrico Gregori e Rachele Pavolucci. Durante lo spettacolo gli autori si esibiranno alternandosi sul palco, mentre Pixa creerà in estemporanea delle illustrazioni in digitale ispirate ai testi che verranno proiettati. Al termine si esibiranno i Don't Fuck With Us. Domenica 27 agosto, alle 20:00, al Cisim, a chiusura della rassegna teatrale e culturale Ra-dici, ci sarà lo spettacolo Gramsci Gay, regia di Matteo Gatta, testo di Iacopo Gardelli, che vedrà in scena Mauro Lamantia, protagonista di uno spettacolo in cui si riflette sul rapporto tra politica e indifferenza, impegno e disillusione, fuoco e cenere. La rassegna teatrale e culturale Ra-dici è nata nel 2021 da un'idea del collettivo ravennate Spazio A per raccontare il territorio attraverso voci diverse. Questa terza edizione, intitolata 'Ogni pensiero vola', sancisce nuove collaborazioni tra cui questa con il Cisim di Lido Adriano.



"Quest'anno - spiega Lanfranco Moder Vicari, direttore artistico del Cisim - per quanto riguarda la musica, Approdi riunisce gruppi composti da giovanissimi, per lo più emergenti, mentre, sul fronte teatrale, l'intento è quello di offrire una sorta di presentazione di ciò che accade intorno a noi. In particolare, notiamo che il pubblico estivo che solitamente non appartiene al nostro circuito apprezza gli spettacoli di teatro di figura, e questo ci suggerisce che, in futuro, si potrebbe anche organizzare una rassegna dedicata".



Come di consueto, dopo l'apertura a Lido Adriano, in settembre si tornerà al teatro Rasi per due spettacoli: Abbandono - dal 5 al 7 settembre - firmato da Studio Doiz, che vede la regia dell'attore de Le Albe Roberto Magnani, e Ritual II Embrace the Darkness, l'8 settembre, esperienza collettiva, live performance che integra musica dal vivo, sperimentazione sonora vocale ed elettronica, performance, improvvisazione, arte figurativa, installazione e video/art. Il tema del Ritual è la lotta degli opposti, esplorata attraverso il rapporto suono-natura e reinterpretata con la semiotica del vulcano, creatura polisemantica che incorpora le energie del fuoco (magma, lava), dell’aria (gas, fumo, cenere), dell’acqua (vapore acqueo, nebbia) e della terra. La rassegna vedrà gli ultimi due appuntamenti al Cisim: il primo riguarda, come di consueto, il laboratorio della non-scuola, che si svolgerà dal 4 al 9 settembre, mentre l'ultimo appuntamento del 17 settembre sarà con la musica dei Couscous a colazione, gruppo che fonde sonorità dance e pop e influenze jazz e r'n'b, e Asianoia, gruppo indie rock italiano formatosi a Ravenna nel 2021.

"Anche quest'anno - conclude Alessandro Argnani, direttore Ravenna Teatro - continua il dialogo con il Cisim nel segno di una rassegna pensata principalmente per raggiungere un pubblico di vacanzieri. Una possibilità che rappresenta l'occasione per osservare quanto viene prodotto a livello locale, un modo per conciliare leggerezza e cultura nel contesto del Cisim, fucina creativa che tiene insieme diverse arti e linguaggi".



PROGRAMMA

Martedì 18 luglio ore 19:00 CISIM

IAC centro arti integrate

Pinocchio bambino cresciuto burattino

dai 5 anni

Mercoledì 19 luglio ore 20:00 CISIM

Alessandro Argnani, Roberto Magnani, Laura Redaelli

Pier a novembre + Autobahn

Teatro delle Albe / Ravenna Teatro

Martedì 25 luglio ore 20:00 CISIM

Roberto Magnani, Giacomo Piermatti

Odiséa La tutta splendida

Teatro delle Albe / Ravenna Teatro

Giovedì 27 luglio ore 19:00 CISIM

Veronica Truttero, Jenny Burnazzi

Le mille e una notte

Concerto disegnato dal vivo

dai 5 anni

Venerdì 28 luglio ore 21:00 CISIM

Nessuna garanzia di lieto fine

Digital drawing di Pixa e reading curato da Voceversa

+ Don’t Fuck With Us live

Domenica 27 agosto ore 20:00 CISIM

in collaborazione con la rassegna Ra-dici

di Iacopo Gardelli con Mauro Lamantia

Gramsci Gay

regia di Matteo Gatta

Dal 5 al 7 settembre ore 21:00

Venerdì 8 settembre ore 19 Teatro Rasi

Studio Doiz

Abbandono

Venerdì 8 settembre ore 21:00 Teatro Rasi

?Alos

Ritual II

Embrace the darkness

Sabato 9 settembre ore 20:00 CISIM

non-scuola del Teatro delle Albe

Debutto del laboratorio teatrale, ingresso gratuito

Domenica 17 settembre ore 21:00 CISIM

Couscous a colazione + Asianoia live

+ guests

non-scuola

Il laboratorio della non-scuola si tiene al CISIM da lunedì 4 a sabato 9 settembre;

da lunedi a giovedì dalle ore 14 alle 18, venerdì dalle 10 alle 18 e sabato dalle ore 10:00

Iscrizione 70 €

Informazioni e prenotazioni: fino al 4 agosto a Ravenna Teatro tel. 0544 36239,

dal 7 agosto al CISIM tel. 389 6697082

BIGLIETTI

Pier a Novembre + Autobahn, Odiséa

ingresso unico 5 €

Pinocchio, Le mille e una notte

ingresso unico 3 €

Gramsci Gay

ingresso unico 3 €

Info e prenotazioni CISIM tel. 389 6697082

Ingresso riservato ai soci AICS 2023, tessera 5 euro

Abbandono, Ritual II Embrace The Darkness

Intero 12 €, Under30 10 €

Posti limitati, biglietti su ravennateatro.com

e al Teatro Rasi da un’ora prima degli spettacoli.

CISIM viale G. Parini 48 Lido Adriano (RA)

Teatro Rasi via di Roma 39 Ravenna