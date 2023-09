Parte la campagna abbonamenti del 'Goldoni': sul palco Cristicchi, Chiara Francini e tanti altri

Parte sabato 9 settembre la campagna per acquistare i nuovi abbonamenti alla Stagione 2023/24 del Teatro Goldoni di Bagnacavallo. La biglietteria sarà aperta dalle ore 10 alle ore 13 e la campagna proseguirà fino a venerdì 15 settembre (domenica 10 settembre esclusa) negli stessi orari. Contemporaneamente aprirà anche la campagna di Abbonamento alle Favole in programma.

Il cartellone principale della Stagione, rappresentato in doppia replica, vedrà alternarsi sul palcoscenico importanti allestimenti, interpreti e registi del panorama nazionale: Maria Amelia Monti e Marina Massironi, interpreti del brillante Il marito invisibile che, proprio a Bagnacavallo, sarà riallestito per il debutto della nuova tournée (14 e 15 ottobre); Simone Cristicchi con il suo nuovo spettacolo Franciscus, presentato in “Prima nazionale” (4 e 5 novembre). Dopo la presentazione all’ultima edizione del Festival dei 2Mondi di Spoleto, arriverà al Goldoni Zio Vanja di ?echov nell’originale rilettura registica di Leonardo Lidi che vede tra i suoi interpreti Angela Malfitano, Francesca Mazza e Massimiliano Speziani, quest’ultimo noto a Bagnacavallo per le tante iniziative culturali curate insieme a Renata M. Molinari per La Bottega dello Sguardo di cui è vicepresidente (13 e 14 dicembre); segue l’esuberante Chiara Francini con il ‘one woman show’ Forte e Chiara (23 e 24 gennaio). Le atmosfere sognanti, eteree e malinconiche di Federico Fellini rivivranno sul palcoscenico grazie a Monica Guerritore e Claudio Casadio, interpreti principali di Ginger & Fred, nuovissima co-produzione di Accademia Perduta e adattata dalla stessa Guerritore dall’omonimo film del Maestro riminese (7 e 8 febbraio). In chiusura di Stagione arriveranno Giacomo Poretti e Daniela Cristofori con Funeral Home (27 e 28 febbraio) e il divertentissimo Tre uomini e una culla, interpretato da Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana (7 e 8 marzo). Il cartellone sarà arricchito da un Fuori Abbonamento: Telepathy, il nuovo spettacolo di Francesco Tesei, il “Mentalista” più bravo e importante d’Italia, già applaudito in passato al Goldoni con le sue precedenti e sorprendenti performance, i cui biglietti potranno essere acquistati già al momento della sottoscrizione dell’abbonamento.

Gli appuntamenti con le Favole della domenica pomeriggio (ore 17), propongono un cartellone di tre spettacoli: I viaggi di Sindbad il marinaio della compagnia Fratelli di Taglia (12 novembre), La Bella Addormentata? di Proscenio Teatro (26 novembre) e Gli aiutanti di Babbo Natale, un divertente spettacolo della compagnia Rosso Teatro in scena il 10 dicembre. Da questa Stagione si potranno effettuare Abbonamenti anche ai 7 spettacoli della rassegna TEATRI D’INVERNO, rassegna dedicata alla drammaturgia contemporanea con protagonisti quali il collettivo Les Moustaches, Roberto Anglisani, Agnese Fallongo, Paola Fresa, Fabio Mascagni, Andrea Pennacchi. Il prezzo degli Abbonamenti alla Stagione (7 spettacoli) variano da 165 a 170 euro a seconda del settore; quello delle Favole (3 spettacoli) è di 14 euro; l’abbonamento a Teatri d’Inverno è di soli 50 euro per i 7 spettacoli in programma.