Cervia, torna "Giardini Fioriti": un mare di fiori e di bellezza nel cuore della riviera

Il Comune di Cervia è pronto a trasformare la prossima primavera e l'intera stagione estiva in un tripudio di colori, profumi e bellezza naturale con il progetto "Cervia | Giardini fioriti". Questa iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Cervia In e realizzata in collaborazione con Pro loco Milano Marittima, si propone di coinvolgere attivamente operatori, residenti e ospiti nelle località turistiche di Milano Marittima, Cervia, Pinarella e Tagliata, trasformando ogni angolo del territorio in uno spettacolo di verde, fiori, design e arte

.

L'ESPERIENZA FIORITA: i visitatori avranno l'opportunità di immergersi in collezioni botaniche, opere d'arte, design innovativo, allestimenti floreali, balconi fioriti.... I giardini saranno il cuore pulsante di questa celebrazione, con spazi verdi curati e allestimenti vari, tra cui arredi, land art, scenografie, installazioni e photo point per creare momenti indimenticabili e condivisibili su piattaforme social. Sulla scia del progetto Cervia Città Giardino, la mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa, che dagli anni ’70 decora gli spazi pubblici del comune e insignisce l'amministrazione di grandi successi e premi di settore, il progetto vuole coinvolgere residenti e operatori per allestire gli spazi di propria pertinenza.



PARTECIPAZIONE ATTIVA: sono invitati tutti gli operatori e i singoli residenti a contribuire all'abbellimento degli spazi, che comprendono giardini, terrazze, zone retrostanti gli stabilimenti balneari, dehors, vetrine e hall. L'obiettivo è creare scorci e situazioni uniche, facilmente condivisibili su piattaforme social come Instagram, al fine di incrementare il patrimonio natural-paesaggistico e promuovere le nostre località turistiche come destinazioni di bellezza e serenità.

Certi che 'il bello generi bello' si vuole incentivare, dunque, ad investire nelle proprie attività e nei propri spazi verdi in un contesto che invita tutti a vivere l'esperienza di una Cervia fiorita, abbracciando la bellezza della natura in ogni sua forma ed espressione. Questo connubio di arte, design, natura e comunità sarà la chiave per rafforzare il legame con il territorio e attrarre nuovi visitatori. Contemporaneamente si vuole rinfrescare l'immagine di Cervia e del suo territorio nel mondo del web e dei social a scopo turistico, veicolando immagini con uno storytelling su argomenti cari e già noti al territorio, dove c'è già un focus di attenzione e utenza fidelizzata, da ampliare e sviluppare attraverso comunicazione e marketing dedicati al progetto. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Garden Mondo Verde di Cervia, punto di riferimento del territorio con un ricco vivaio con oltre mille varietà di piante da frutto, alberi, arbusti, erbacee, rose, ulivi, palme, piante grasse e acquatiche. Il Garden offre numerosi altri servizi specializzati quali la progettazione, consulenza, realizzazione e la cura di giardini, terrazzi ed altri ambienti.

Fondamentale è la collaborazione attivata con Origami, azienda di comunicazione e web marketing cervese che, con entusiasmo, ha accettato di entrare a far parte del progetto, con la propria expertise e competenza.

Presso il Garden Mondo Verde sono già stati selezionati kit dedicati, in particolar modo per i centri commerciali della località al fine di uniformare e ordinare la scenografia degli allestimenti e suggerire soluzioni estetiche. I privati saranno ad ogni modo liberi di giocare con la propria fantasia.

E' possibile segnalare i propri allestimenti inviando una mail a info@prolocomilanomarittima.it

Sarà possibile anche coordinarsi e prendere appuntamento con fotografo e videomaker dedicato. Foto e immagini saranno condivise sui profili social di Discover Cervia Milano Marittima.

Instagram @discovercerviamilanomarittima

Facebook @Discover Cervia Milano Marittima

“Si tratta di un progetto che vuole coinvolgere la città intera, stimolando privati ed operatori ad abbellire le proprie proprietà e a promuovere viste e scorci inediti attraverso i canali social, oggi strumenti principe per il marketing territoriale” interviene Luca Sirilli Presidente della Fondazione Cervia In per il Turismo “si tratta di un nuovo tassello che può aiutarci a rendere maggiormente visibile la nostra località e a stimolare nel turista una visita a Cervia – Milano Marittima piuttosto che suggerirgli una vacanza in una città che offre moltissimo, non soltanto il mare.”

“Saremo il comune più colorato e profumato che abbiate mai visto” racconta Fanelli Alessandro, Segretario di Pro loco Milano Marittima, ideatore e coordinatore del progetto. “Ma per realizzare questo progetto” prosegue Fanelli “serve la collaborazione di tutto il territorio! Basta fare bella la propria abitazione, la propria attività e dirlo a tutti attraverso i social! Niente di più facile e divertente. La ricaduta per il territorio sarà il valore aggiunto che con la collaborazione di professionisti del settore della comunicazione social farà la differenza.”