"Ci vediamo al Parco": trona il progetto di socialità del Teatro Due Mondi

Alberto Grilli, regista e direttore del Teatro Due Mondi di Faenza, introduce la terza edizione del progetto di socialità Ci vediamo al Parco, che avrà luogo in tre diverse aree della città dal 22 agosto al 6 settembre: "Alluvione ora, pandemia ieri, hanno colpito la nostra comunità con ferite che saranno lunghe da rimarginare, ma hanno dimostrato che se i legami tra le persone e le relazioni umane restano salde possiamo immaginare un futuro diverso e migliore, se lavoriamo e ci impegniamo per costruirlo".

"Questo progetto, giunto alla sua terza edizione, si muove in questa direzione per creare momenti dove il bello della creazione artistica si sposa con la vita degli spazi aperti fatti di verde, alberi e persone" continua Alberto Grilli "Stare assieme, senza conoscersi, con la curiosità di scoprire angoli e facce nuove, allenare gli occhi e il cuore ad aprirsi, sovrapporre storie per difendere spazi comuni. In accordo con le linee di intervento promosse dall’Amministrazione Comunale, “che vanno nella direzione di rafforzamento della sicurezza partecipata”, proponiamo un programma che ci vedrà occupare tre parchi della città con spettacoli e con occasioni d’incontro con la comunità".

Il progetto, realizzato in collaborazione con Comune di Faenza, URF e con il contributo della Regione Emilia-Romagna, si aprirà martedì 22 agosto al Parco Mita, in via Ravegnana, in un appuntamento realizzato con il sostegno del Centro Sociale Casa Mita: Teatro Patalò e Let’s Revolution! presenteranno Tempesta: "Un gruppo di ragazze e ragazzi approda alla riva di un mondo altro, ai margini del nostro, uno spazio magico che solo loro sanno costruire. Appigliandosi le une agli altri costruiscono una rete invisibile di segreti accordi, evocazioni di un’antica forma d’arte. Un quadrato bianco di metamorfosi e meraviglia".

Let’s Revolution! è un laboratorio per ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni, un progetto del Teatro Patalò realizzato con il sostegno di Santarcangelo Festival e il Comune di Santarcangelo di Romagna. Tempesta è l’esito del laboratorio che si è svolto da novembre a marzo al Teatro Il Lavatoio e che ha debuttato a Santarcangelo Festival 2023.

Appuntamenti successivi: martedì 5 settembre alle ore 18.30 al Parco Tassinari Edukikan (Con cuore valoroso) del gruppo Afuma dal Togo e il giorno dopo, mercoledì 6 settembre alle ore 18 al Parco Torricelli Il piccolo Aron e il signore del bosco di e con Sara Galli / Alcantara Teatro. Partecipazione libera e gratuita a tutti gli appuntamenti.