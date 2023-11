Si è concluso il concorso fotografico “Terza età ma non troppo”: i premiati

Si è svolta ieri mattina al salone Estense di Lugo, alla presenza di un folto pubblico e dell’assessore al Welfare del Comune, Lucia Poletti, la premiazione della seconda edizione del concorso fotografico “Terza età ma non troppo”, organizzato da Auser Volontariato Provincia di Ravenna ODV circolo di Lugo. Ecco i tre vincitori, selezionati dai fotografi del Laboratorio di fotografia “Il Forno”, con le rispettive motivazioni: prima Elisa Crestani: “non smettere di sognare un nuovo mondo, una trasformazione, una nuova vita”. Secondo Renzo Favalli: “la pesca è uno dei passatempi preferiti dai pensionati ma, se il pesce non abbocca, pazienza...c’è sempre l’atmosfera del tramonto a tirare su il morale”. Terzo Maurizio Callegati: “il fabbro “Brunon” con la sua urna funeraria, dove ha inciso le sue leggi fondamentali”.

“L’obiettivo del concorso – ha spiegato Carla Bergami, referente di Auser Lugo – era quello di dare alle persone meno giovani il protagonismo che meritano e che spesso non trovano nella realtà, neanche nelle immagini della pubblicità, patinate e finalizzate alla vendita di prodotti che risolvono magicamente ogni problema della terza età, con acquisti sorridenti e studiati ad hoc. Niente stereotipie, ma obiettivi attenti a quanto può dare alle nuove generazioni chi ha tratto dal passato esperienze, competenze, valori: ecco cosa chiedeva l’Auser circolo di Lugo ai partecipanti, in quanto la fotografia è un potente mezzo per valorizzare l'unicità delle storie, delle memorie, degli incontri”.