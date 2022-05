Cotignola, parte il viaggio in Germania per la festa del Muffigel

È in programma da venerdì 17 a domenica 19 giugno, in occasione della festa del Muffigel, un viaggio a Hüttlingen, cittadina tedesca gemellata con Cotignola.

Questo il programma della gita: venerdì 17 giugno alle 5 partenza in corriera dalla piazza di Cotignola, con sosta per il pranzo lungo il percorso; arrivo e sistemazione all'hotel Best Western di Aalen nel pomeriggio, poi tempo libero e cena alla festa del Muffigel. Sabato 18 prima colazione in albergo, escursione di mezza giornata in una cittadina della Romantische Strasse e cena alla festa del Muffigel. Domenica 19 tempo libero al mattino, poi pranzo alla festa del Muffigel e partenza alle 14 per il viaggio di rientro. Arrivo a Cotignola previsto a mezzanotte circa.

La quota di partecipazione è di 280 euro con pernottamento in albergo a quattro stelle (minimo 25 partecipanti), oppure 260 euro (minimo 30 partecipanti), oltre a 10 euro per il tesseramento al Comitato di gemellaggio. La quota comprende viaggio in pullman, assicurazione medica, assicurazione annullamento viaggio, sistemazione in albergo in camere doppie e prima colazione a buffet (il supplemento per la camera singola è di 52 euro; disponibilità da verificare in fase di iscrizione).

Per prenotare, contattare il Comitato di gemellaggio di Cotignola al 328 9532150 (dopo le 14), possibilmente entro il 15 maggio. All’atto dell’iscrizione è necessario versare un acconto di 80 euro tramite bonifico. I posti in corriera saranno assegnati in ordine di prenotazione.