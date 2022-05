Dopo 3 anni torna "Ingranaggi Festival": si parte con Adriano Viterbini e Mamah Diabatè

A tre anni dall'ultima edizione, fa il suo ritorno nell'estate della Bassa Romagna "Ingranaggi", il festival musicale che unisce due mondi apparentemente distanti: l'impresa e musica.

Ingranaggi Festival, nato in seno al Servizio Nuove generazioni dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e realizzato in collaborazione con Radio Sonora, si propone infatti di portare concerti e performance artistiche nelle aziende, luoghi in cui, abitualmente, non si produce e non si ascolta musica. I luoghi di produzione industriale e artigianale diventano per un giorno luoghi di produzione e fruizione artistica, per creare occasioni di scoperta, ma anche storie di comunità e incontro tra giovani e imprenditori.

Sono sei i concerti in programma quest'anno: Martedì 10 maggio Adriano Viterbini e Mamah Diabatè alla Randi Creazioni, in via Quarantola 64 a Fusignano; venerdì 20 maggio Bais (aprono Lue e Frigo x Bimbo) alla Martini Legnami in via Garbino 5 a Bagnacavallo, martedì 24 maggio VV alla Ok Motor di Giuliano Ricci, in via Reale 78 ad Alfonsine; martedì 31 maggio Westfalia alla Idea Ferro di Pirazzini Cesare, in largo Ricci Curbastro 20 a Sant’Agata sul Santerno; martedì 14 giugno Mox all'azienda agricola Solaroli Andrea, in via Maremme 11 a San Severo di Cotignola; infine martedì 21 giugno Lili (apre il concerto g.em) al centro revisioni e autofficina Balilla Crm, in via Marzabotto 14 a Massa Lombarda.

A ogni appuntamento è prevista una mostra di giovani fotografi che hanno ritratto con il proprio "sguardo artistico" le aziende coinvolte. Le fotografie sono di Valentina Levrini, Federico Benedetti, Lorenzo Garbin, Giulia Cottignoli, Alessia Buldrini e Ilaria Cottu. Tutti i concerti inizieranno alle 19 e sono a ingresso libero.