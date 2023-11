Faenza Rock a Natale: aperte le iscrizioni alle artiste e cantautrici

La Casa della Musica di Faenza in collaborazione con il Piccadilly presenta due imperdibili contest ai quali iscriversi in collaborazione con il MEI e il Piccadilly Club: Le cantautrici, interpreti ed artiste che si volessero esibire il 25 novembre al Piccadilly di Faenza possono scrivere a seggreteria@materialimusicali.it per proporsi con la propria bio, contatti e link alle canzoni.

Inoltre si aprono da oggi le iscrizioni ed adesioni a una specialissima edizione di Faenza Rock 40 Speciale Natale 2023 che si terra’ il 22 dicembre al Piccadilly aperto a tutti gli artisti, band e cantautori, trapper e rapper, dj e tutti gli ensenble di Faenza e dei Comuni limitrofi, le iscrizioni restano aperte fino a fine mese di novembre, scrivendo a : mei@materialimusicali.it invinado nome artista, contatti, genere, bio.