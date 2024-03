Letteratura, ecco i finalisti del premio internazionale “L’Alloro di Dante” 2024

Sono stati annunciati i finalisti del premio "L'alloro di Dante" 2024 nelle categorie “L’Alloro di Dante”, “L’Alloro di Dante Junior” e “L’Allorino di Dante”. Quest'anno riceverà un Alloro di Dante speciale anche il premio Nobel Jon Fosse, con consegna prevista il 3 maggio. Il Premio è stato ideato da Paolo Gambi, direttore artistico dello stesso e presidente di "Rinascimento poetico", realtà che lo organzza insieme al Centro Dantesco di Ravenna e a Giunti Scuola, con la segreteria di Sara Fusaro e Luca Isoardo. In palio c'è un premio di 4mila euro, a cui si aggiungono i libri forniti da Giunti Scuola.

La cerimonia si terrà sabato 23 dalle 14 e domenica 24 marzo dalle 14.15 presso la basilica di San Francesco a Ravenna. Venerdì 22 alle 20.30 si terrà un reading aperto, presso la basilica di San Francesco. Si può partecipare contattando la referente cittadina Alessandra Melandri alla mail ale.melandrina@gmail.com.

"Rinascimento poetico" ha attribuito un alloro dantesco onorario a Davide Rondoni poeta, scrittore e drammaturgo italiano. Ha fondato e dirige il Centro di poesia contemporanea dell’Università di Bologna e la rivista «clanDestino». Dirige la collana “I Passatori – Contrabbando di poesia” per CartaCanta. È autore di teatro e di traduzioni. Ideatore del progetto Infinito 200, la celebrazione dei 200 anni dalla stesura de “L’Infinito” di Giacomo Leopardi e presidente del comitato per le celebrazioni francescane 2026. Ritirerà il premio il 24 marzo.

I finalisti di tutte le categorie

Premio Alloro di Dante

Il bando principale è riservato agli adulti, la cui Giuria è presieduta da Antonella Corna (vicepresidente di Rinascimento poetico) ed è composta da Angelica Tosoni (vincitrice dell’edizione 2023 Sezione B), Michele Lionetti (vincitore dell’edizione 2022 Sezione B) ed il Prof. Federico Cinti (finalista nelle edizioni 2022 e 2023), con la supervisione della Segreteria composta da Luca Isoardo e Sara Fusaro (coordinatore e vice coordinatrice dei bandi di concorso). La Giuria ha quindi selezionato i seguenti finalisti, in ordine alfabetico, che entreranno di diritto nell’Antologia del Premio 2024.

Sezione A – Poesia singola

Maria Paola Bertazzi con la poesia: “La casa”; Giovanni Bracco con la poesia: “Sei nel piatto coi semi”; Angela Chito con la poesia: “Purpuree albe”; Francesca Civardi con la poesia: “Pasto Notturno”; Laura Corraducci con la poesia: “La Madonna di Raffaello”; Emanuela Dalla Libera con la poesia: “Ti tenevo in braccio”; Maria Felicetti con la poesia: “Alle madri”; Alessandro Izzi con la poesia: “La parola che ti canta”; Martina Lelli con la poesia: “Ti sento la poesia”; Alessandro Negroni con la poesia: “Poesia su una madre e il suo bambino ispirata a un dipinto di Giorgione”; Marco Pezzini con la poesia: “Madre nel bianco”; Simona Picchetti con la poesia: “Bestia guardiana”; Floriana Pistocchi con la poesia: “La cura nel tempo”; Alessia Tarantino con la poesia: “In nomine matris et filiae”; Giovanni Zeverino con la poesia: “Mînze ggire de róte” (“Mezzo giro di ruota”).

Sezione B – Silloge breve

Federica Cappiello con la silloge: “Silenzio”; Angela Chito con la silloge: “All’ombra della quercia”; Filippo Dorbolò con la silloge: “Il mestiere del faro”; Maria Felicetti con la silloge: “Con cuore di madre”; Patrizia Francioso con la silloge: “Avrei Voluto”; Donatella Garnero con la silloge: “Nella curva dell’onda”; Alessandro Izzi con la silloge: “Suite in fa minore per madre con piccino”; Maria La Bianca con la silloge: “Di madre in figlia”; Marilena Parro Marconi con la silloge: “Alone d’amore”; Alberto Pedrazzini con la silloge: “Soffio di vita”; Giuliana Prescenzo con la silloge: “Verde ramo”; Giulio Enea Redaelli con la silloge: “Sempre madre”; Antonella Sarno con la silloge: “Ecce mater tua”; Rosanna Spina con la silloge: “Le orme di una madre sul sentiero”; Paola Tavoletti con la silloge: “Contrita maternitatis”.

Sezione C – Poesia singola

Ennio Berenato con la poesia: “Ulisse all’inferno”; Maria Paola Bertazzi con la poesia: “Piccola terra”; Greta Chies con la poesia: “Ci sono stati anche giorni di sole”; Rosanna Cracco con la poesia: “Progetti”; Ernesto de Feo con la poesia: “Il Tempo”; Luisa Di Francesco con la poesia: “L’intreccio del giuno”; Vittorio Di Ruocco con la poesia: “Bella è la mia città quando sorride”; Alessandro Izzi con la poesia: “Esule”; Ivana Manzi con la poesia: “Dalla A alla P”; Salvatore Miceli con la poesia: “Punto e altrove”; Klaudia Muntean con la poesia: “Râului Uitării” (“Il Fiume dell’Oblio”); Giorgia Pellegrini con la poesia: “Rincontrarsi”; Andrea Simion con la poesia: “Cicale serali”; Paola Tavoletti con la poesia: “Percorsi di polvere”; Gabriella Vicari con la poesia: “Le stelle pregano”.

Menzionati a vario titolo:

Elisa Baggiarini con la poesia: “Dall’alto della culla”; Emanuela Baldassari con la silloge: “Nelle tue mani”; Giuseppina Cuddé con la poesia: “Sorvolo le vette delle montagne”; Cristian Ferraris con la poesia: “Guardare oltre”; Mohamed Gassara con la poesia: “Le berceau des poètes” (La culla dei poeti); Barbara Mastroviti con la silloge: “Madre coeleste”; Ave Moretti con la poesia: “Veglia”; Miriam Moretto con la poesia: “Infinito amore”; Nichita Poleanschii con la poesia: “A Francesca da Rimini”; Miranda Ranalli con la silloge: “Ricami”; Michele Maria Santoro con la poesia: “Mirabile visione”.

Nel pomeriggio di sabato 23 marzo 2024, con inizio alle ore 14 presso la Basilica di San Francesco in Ravenna, alla presenza delle autorità, dei giurati, dello staff, di Padre Ivo Laurentini, Direttore del Centro Dantesco, di Paolo Gambi, Presidente di Rinascimento poetico, saranno incoronati con l’alloro dantesco i vincitori di questa terza edizione del Premio, che ha visto numerosi iscritti provenienti da tutte le parti d’Italia, con partecipazioni anche dall’estero.

La maggior parte dei premiati ha già dato conferma della propria presenza. Rinascimento poetico, il Centro Dantesco di Ravenna e Giunti Scuola invitano tutti a partecipare numerosi alla cerimonia di Premiazione.

PREMIO ALLORO DI DANTE JUNIOR

La Giuria è coordinata da Ivana Leone e Riccardo Magni, ed è composta da Maria Rosaria Annunziata, Mico Argirò, Giuseppina Cuddè, Giuseppina Febbraro, Rodolfo Ridolfi, con la supervisione di Sara Fusaro e Luca Isoardo (Segreteria).

I giurati hanno quindi selezionato i seguenti finalisti, in ordine alfabetico, che entreranno di diritto nell’Antologia del Premio 2024.

Sezione unica – Poesia singola

Andrea Addis con la poesia: “Etereo”; Carolina Besurga con la poesia: “Rinascita”; Giona Bonomi con la poesia: “Cielo”; Carola Conticello con la poesia: “L’inganno del finito”; Gloria Debbia con la poesia: “Caos”; Francesca Festa con la poesia: “Immenso tutto”; Matilda Filippetto con la poesia: “Ascolto”; Leonardo Galimberti con la poesia: “Cosmo e caos”; Aurora Pia Geria con la poesia: “Un’ode a Dante tra stelle e galassie”; Ilaria Lovato con la poesia: “Concordia Cosmica”; Anna Martino con la poesia: “Oscura armonia”; Vittorio Romanin con la poesia: “Kosmos poetarum”; Lorenzo Rosotti con la poesia: “Sotto gli occhi di Dio”; Serena Tommasi con la poesia: “L’ioverso”; Gioia Tonelli con la poesia: “Il suo sempiterno girare”.

Menzionati a vario titolo:

Federica Contini con la poesia: “L’Angelo e i Demoni”; Marta Formisano con la poesia: “Lacrime cadenti”; Anna Pedrizzetti con la poesia: “Κόσμος”; Sasha Pellicciari con la poesia: “Cosmo sommerso”.

Nel pomeriggio di domenica 24 marzo 2024, con inizio alle ore 14,15 presso la Basilica di San Francesco in Ravenna, alla presenza delle autorità, dei giurati, dello staff, di Padre Ivo Laurentini, direttore del Centro Dantesco, di Paolo Gambi, Presidente di Rinascimento poetico, saranno incoronati con l’alloro dantesco i vincitori di questa seconda edizione del Premio.

ALLORINO DI DANTE

La Giuria dell’Allorino di Dante, riservato alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie, è presieduta da Manuela Mancioppi (referente Giunti Scuola) ed è composta da Bruno Cairo, Angela Chito, Massimo Lampis, Chiara Materassi (Giunti Scuola), Rosita Panetta, Raffaella Rossi, Alessia Tarantino e Tatiana Tolusso (Giunti Scuola) con la supervisione della Segreteria composta da Luca Isoardo e Sara Fusaro.

I premi consistono in forniture di libri, messi in palio da Giunti Scuola.

La Giuria ha quindi selezionato i seguenti finalisti, in ordine alfabetico, che entreranno di diritto nell’Antologia del Premio 2024. Per la Sezione A gli alunni concorrono a nome della loro classe.

Sezione A – Poesia singola

Gli alunni e le relative classi/Istituti in ordine alfabetico per alunni:

Giorgia Antonelli in rappresentanza dell’I.C. Paritario “Giovanni Antonio Farina”

Scuola Primaria – Mestre – 5^ A con l’opera: “La bellezza e l’ordine”;

Elia Baffo in rappresentanza dell’I.C. “Carlo Alberto Dalla Chiesa”

Scuola Primaria – Monteprandone – 4^ C con l’opera: “Il mondo infinito”;

Mattia Benedet in rappresentanza della Scuola Primaria statale italiana di Madrid

Madrid – 5^ A con l’opera: “Il mio sentiero”;

Edoardo Contarato in rappresentanza dell’I.C.S. “Lazzarini” Plesso Scuola Primaria Montessori – Treponti di Teolo – 4^ A con l’opera: “Il traguardo”;

Speranza Corridore in rappresentanza della Scuola Primaria “Beata Maria De Mattias” – Sora – 4^ Sez. unica con l’opera: “Sogno cosmico”;

Nancy Elsayed in rappresentanza dell’I.C.S. di Via Valletta Fogliano

Plesso “Ada Negri” – Vigevano – 5^ A con l’opera: “Solo io e te”;

Matilde Maria Gabriele in rappresentanza della Scuola Primaria “Beata Maria De Mattias” – Sora – 5^ Sez. unica con l’opera: “Sfere luminose”;

Mirea La Rocca in rappresentanza dell’I.C. “Guglielmo Marconi”

Plesso Scuola Primaria “Dino Liotta” – Licata – 5^ D con l’opera: “Nell’universo in sette giorni”;

Rebecca Lo Piccolo in rappresentanza dell’I.C. 2 “Maria Lai” Scuola Primaria via Regina Margherita – Quartu Sant’Elena – 4^ A con l’opera: “Stella bambina”;

Andrea Mannoia in rappresentanza dell’I.C. “Laura Lanza Baronessa di Carini”

Carini – 4^ D con l’opera: “La stella dei desideri”;

Anita Nesci in rappresentanza dell’I.C. Tortona B Scuola Primaria “F. Bogliolo di Villalvernia” – Villalvernia – 4^ S con l’opera: “La luce dell’universo”;

Eva Pesaresi in rappresentanza dell’I.C. “Caio Giulio Cesare”

Scuola Primaria “Fornace Fagioli” – Osimo – 4^ A con l’opera: “Se un giorno”;

Asia Picerno in rappresentanza del 2° Circolo Didattico “Don Saverio Valerio”

Gravina in Puglia – 4^ B con l’opera: “Un volo nell’Universo”;

Marco Maria Ruggieri in rappresentanza dell’I.C. “Guglielmo Marconi”

Plesso Scuola Primaria “Dino Liotta” – Licata – 5^ B con l’opera: “Mi chiedo”;

Beatrice Scala in rappresentanza della Scuola Primaria “Beata Maria De Mattias” Sora – 4^ Sez. unica con l’opera: “Luci di virtù”.



Sezione B – Poesia collettiva

Le relative classi degli Istituti in ordine alfabetico per comune:

D.D.S. 1° Circolo – Scuola “Basilio Cecchi” – Castellammare di Stabia

Classi 4^ D con l’opera “Il divin creato”, 5^ F con l’opera “Tre amiche in una notte stellata” e 5^ G con l’opera “Oltre”;

D.D. 2° Circolo Domodossola – Scuola Primaria “J. e R. Kennedy”

Domodossola – 4^ A con l’opera: “Buio vibrante”;

Scuola Primaria “La Nave” – Forlì – 4^ A con l’opera: “Mistero che parla”;

I.C. “F.lli Corrà” – Plesso Tarmassia – Isola della Scala – 5^ Sez. unica con l’opera: “UniVersi”;

I.C. Acerbi – Scuola primaria Mirabello – Pavia – 5^ A con l’opera:

“Il canto del silenzio”;

I.C.S.”Giosuè Carducci” – Scuola primaria “Cerboni Giuseppe” – Porto Azzurro – 4^ A

con l’opera: “La paura di ciò che non conosco”;

I.C. “Piazza Sauli” – Plesso “Cesare Battisti” – Roma – 5^ D con l’opera:

“Viaggio cosmico”;

Istituto Paritario “San Gaetano” – Roma – 4^ A con l’opera: “Uno scrigno misterioso”;

1° Circolo Didattico di Spoleto – Scuola primaria di San Giacomo – Spoleto – 4^ A

con l’opera: “L’infinito in una mano”;

I.C.S. “Stefano D’Arrigo” – Scuola Primaria Giovanni Paolo II plesso di Valdina –

Venetico Marina – 5^ C con l’opera: “Il mondo, che incanto!”;

I.C. Brusasco – Scuola primaria di Verrua Savoia – Verrua Savoia – 5^ Sez. unica

con l’opera: “Dentro e fuori di me… nell’infinito”;

I.C. Statale di Via Valletta Fogliano – Plesso “Ada Negri “- Vigevano – 5^ A

con l’opera: “Notte stellata”.



Menzionati a vario titolo:

Gli alunni e le relative classi/Istituti (Sezione A) in ordine alfabetico per alunni:

Filippo Dulio in rappresentanza dell’I.C.S. di Via Valletta Fogliano

Plesso “Ada Negri” – Vigevano – 5^ A con l’opera: “Bella serata”;

Anne Mari Elena Iacob in rappresentanza della Scuola “San Giuseppe Cafasso”

Torino – 3^ B con l’opera: “Voltarsi”;

Alice Manueli in rappresentanza dell’I.C. Tortona B

Scuola Primaria “F. Bogliolo di Villalvernia” – Villalvernia – 4^ S con l’opera: “Il mare nel cielo” ;

Riccardo Surano in rappresentanza dell’I.C. Monteprandone

Scuola Primaria “Carlo Alberto Dalla Chiesa” – Monteprandone – 4^ C con l’opera:

“I pianeti di mille colori”.

Le relative classi degli Istituti (Sezione B) in ordine alfabetico per comune:

D.D.S. 1° Circolo – Scuola “Basilio Cecchi” – Castellammare di Stabia – 5^ D con l’opera: “Il magico Universo” e 5^ F con l’opera “Quello che dicono i poeti”.

Scuola Primaria Ancelle di Maria – Firenze – 3^ con l’opera “Splendore”;

I.C. N° 8 “Camelia Matatia” – Scuola Primaria “A. Focaccia” – Forlì – 4^ B con l’opera: “Oltre all’infinito”;

I.C. 3 – Scuola Primaria “M. L. Zucca” – Novi Ligure – 4^ A con l’opera: “L’inizio”;

I.C. Acerbi – Scuola primaria Mirabello – Pavia – 5^ A con l’opera: “Strade di luce”;

La cerimonia di premiazione si terrà nel pomeriggio di domenica 24 marzo 2024, con inizio previsto per le 14.15 e conclusione stimata alle 17, alla Basilica di San Francesco.