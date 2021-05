Fusignano, il Teatro Moderno torna a 'vivere' tra cinema e spettacoli

Il cinema e il teatro tornano a vivere a Fusignano. Al Teatro Moderno, in corso Emaldi 32, ricominciano le proiezioni e le commedie dialettali, che occuperanno la sala in tutti i fine settimana di maggio. Il mese si apre con due film: sabato 8 maggio sarà proiettato Nomadland di Chloé Zhao, la pellicola che si è aggiudicata l'Oscar come miglior film 2021; le proiezioni saranno il sabato alle 18 e alle 20 e domenica 9 maggio alle 19.30. Seguirà sabato 15 maggio Tom & Jerry del regista Tim Story, in doppia visione alle 18 e alle 20.

Domenica 16 maggio alle 19 ci sarà invece uno spettacolo dialettale in compagnia di Gianni e Paolo Parmiani, mentre domenica 23 maggio, sempre alle 19, la compagnia Gad - Città di Lugo presenterà la commedia dialettale I Voltagabbana. In conformità con le limitazioni vigenti, il servizio bar sarà chiuso e non sarà permessa la consumazione di cibi all'interno del teatro. Per informazioni e per prenotare i posti, chiamare il Teatro Moderno allo 0545 954194, oppure scrivendo a teatro.moderno.fusignano@gmail.com.