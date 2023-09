Giornate Europee del Patrimonio 2023: gli appuntamenti nel ravennate

Sabato 23 e domenica 24 settembre tornano le GEP – Giornate Europee del Patrimonio, la manifestazione culturale più estesa e partecipata d’Europa. Ecco gli eventi previsti a Ravenna nelle due giornate, unite dal titolo “Patrimonio InVita”.

Sabato sono previste le aperture straordinarie serali, con accesso dalle 20 alle 22.30, del Battistero degli Ariani, del Mausoleo di Teodorico e del Museo Nazionale di Ravenna.

L’ingresso ai siti in occasione dell’apertura serale straordinaria è a tariffa simbolica di 2 euro (1+1 di solidarietà post alluvione ER); gli eventi sono gratuiti e non è necessaria la prenotazione.

Al Mausoleo alle ore 21 è prevista una visita guidata a due voci, con la direttrice Sandra Manara e la storica Paola Novara. Oltre alla visita guidata della straordinaria tomba tardoantica, verranno illustrate le novità di recente inaugurate: il restauro del labrum in porfido e il suggestivo “accompagnamento musicale” alla visita.

Al Museo Nazionale l’appuntamento serale di sabato 23 è doppio.

Alle ore 20.45 l’attività didattica “A spasso nel Museo”, percorso e laboratorio creativo per i 6+, è gratuita! Al termine verrà distribuita anche la cartolina di invito agli appuntamenti domenicalidi “DoPo vieni al Museo”.

Alle ore 21 un appuntamento da non perdere: la direttrice Letizia Lodi illustra la Mostra dedicata a Roberto Masotti, in chiusura il 30 settembre “You tourned the tables on me”. 115 opere del grande fotografo della musica, ritratti di musicisti contemporanei “con tavolino” sono stati esposti al Museo Nazionale di Ravenna, nell’ambito del Ravenna Festival a cura di Silvia Lelli.

A seguire la dott.ssa Lodi, che è anche Responsabile delle collezioni di pittura emiliana tra XV e XVIII secolo presso la Pinacoteca di Brera, presenterà le più significative opere pittoriche delle collezioni del museo ravennate.

La conclusione degli eventi GEP si terrà al Museo domenica mattina alle ore 11 presso la Sala del Refettorio con un concerto di musica da Camera dell’ensemble Quartetto Böcklin dell’orchestra Giovanile Luigi Cherubini.

Programma:

D. Shostakovich, Quartetto per archi n. 8 in do minore op. 110 - Largo/Allegro molto/Allegretto/Largo/Largo

A. Dvorak, Quartetto per archi n. 12 “Americano” in fa maggiore op. 96 - Allegro, ma non troppo/Lento/Molto vivace/Finale

violini: Clarice Binet, Alice Parente

viola: Francesco Zecchi

violoncello: Mariachiara Gaddi

L’ingresso intero al concerto è di euro 8, comprensivo del contributo di solidarietà.