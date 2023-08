Il paesaggio urbano sarà il tema della Festa di San Michele 2023

"La città non dice il suo passato, lo contiene come le linee di una mano": è un passaggio tratto da “Le città invisibili” di Italo Calvino che anticipa l’edizione 2023 della Festa di San Michele, dedicata al paesaggio urbano. La festa si svolgerà nel centro storico di Bagnacavallo dal 28 settembre all’1 ottobre e sarà preceduta già da metà settembre da numerosi appuntamenti d’arte, cultura e spettacolo che poi culmineranno nei quattro giorni della manifestazione. Attraverso i più diversi linguaggi artistici si sarà accompagnati a riconoscere quali elementi del passato tratteggiano l’identità di una città e quali ne anticipano il futuro, e al tempo stesso si potrà esplorare il paesaggio urbano come luogo della mente, come relazione, come incontro.

Il Museo Civico delle Cappuccine curerà tre esposizioni che andranno dalle più importanti stampe giapponesi alla street art, passando per la ceramica contemporanea. Ci saranno poi le proposte della biblioteca Taroni e di Fototec@ e le tante mostre curate dalle associazioni cittadine in tutto il centro. Accanto a queste, riflessioni sul paesaggio urbano passeranno anche attraverso i linguaggi del teatro, del cinema, della fotografia.

Non mancheranno la musica, i mercati, le osterie e i punti ristoro, le animazioni in tutto il centro storico. Torneranno le delegazioni dei paesi amici e gemelli, con iniziative dedicate all’incontro e allo scambio. Il programma completo della Festa di San Michele 2023 sarà presentato e reso disponibile sul sito www.festasanmichele.it a inizio settembre.