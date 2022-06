Il maestro Muti porta "Le vie dell’Amicizia" al santuario di Loreto

Secondo la tradizione, nel 1291 gli angeli trasportarono in volo a Loreto la casa di Nazareth in cui aveva vissuto Maria. Quest’anno la cittadina marchigiana è destinazione di un altro viaggio, che si compie però sulle ali della musica: giovedì 14 luglio, alle 21.30, Riccardo Muti dirige la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e un Coro di artisti italiani e ucraini nel concerto presso il Santuario Pontificio della Casa di Loreto. Le vie dell’Amicizia, il progetto di Ravenna Festival che dal 1997 visita luoghi simbolo della storia antica e contemporanea, unisce quest’anno i santuari mariani di Lourdes e Loreto in un doppio pellegrinaggio che è anche una dedica alla Madre, immagine di tutte le madri.

Sabato 18 giugno, alle 10, si aprono le prevendite per l’appuntamento a Loreto: i biglietti saranno disponibili presso la Biglietteria del Teatro Alighieri di Ravenna, telefonicamente (0544 249244), online sul sito di Ravenna Festival e circuito Vivaticket (prezzi da 10 a 60 euro). Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a un’associazione del territorio. Il concerto sarà ripreso e trasmesso da Rai sulla prima rete, integrato con immagini da Lourdes.

Tra l’apertura del Magnificat di Vivaldi, con il soprano Arianna Vendittelli e il contralto Margherita Sala, e le voci di cento bambini che si levano nell’Ave verum corpus di Mozart, il programma della serata abbraccia il Concerto n. 1 K 412 di Mozart affidato al cornista Felix Klieser, lo Stabat Mater e il Te Deum di Verdi, il canto di una donna e un bambino, un salmo della liturgia ortodossa, i canti in basco di Beñat Achiary, una processione... Così ai molti volti della sofferenza – di chi fugge un conflitto, di chi vive con una disabilità, di chi affronta la malattia, di chi piange i propri cari – risponde un ecumenico intreccio di voci, culture e spiritualità. Il Coro per i due concerti include artisti italiani del Coro Cherubini e del Coro Cremona Antiqua, preparati da Antonio Greco, e artisti ucraini del Coro del Teatro dell’Opera Nazionale d’Ucraina “Taras Shevchenko” guidati da Bogdan Plish, gli stessi che parteciparono al concerto dell’Amicizia a Kiev nel 2018 e che questa primavera sono stati accolti a Ravenna.