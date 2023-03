Da 'Paz' a Kamimura: l'arte del fumetto torna di casa a Ravenna con "Coconino Fest"

Fumetti che parlano d’amore. E amore per il fumetto, linguaggio contemporaneo e unico nella sua capacità di raccontare grandi storie attraverso la combinazione di disegno e scrittura. Sono queste le scintille che danno vita a “Love Comics”, titolo della seconda edizione di Coconino Fest che, dopo il successo della scorsa estate 2022, tornerà ad animare Ravenna a partire dal 15 giugno 2023. Il festival della casa editrice Coconino Press celebra la “nona arte” del graphic novel, mettendolo in relazione con altre forme di espressione e di racconto come la musica, le arti figurative, la letteratura, il cinema e la performance e rivolgendosi a tutte le generazioni, con particolare attenzione per le più giovani. Di nuovo sotto il segno di Krazy Kat, la gatta dei comics di George Herriman innamorata e vittima prediletta del topo Ignatz, protagonista del manifesto disegnato da Antonio Pronostico che rende omaggio al fumetto e anche alla città di Ravenna.

Molte sono le novità di questa edizione, a partire dalla sede della manifestazione: sarà il MAR - Museo d’Arte della Città di Ravenna la “casa” del festival, organizzato da Coconino in compartecipazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna e con lo stesso MAR. Il Museo ospiterà quattro ampie mostre di tavole originali di alcuni tra i più grandi nomi della scena internazionale del fumetto: due maestri scomparsi la cui opera continua ad affascinare le nuove generazioni, Andrea Pazienza e il giapponese Kazuo Kamimura, e due fumettisti tra i più amati e premiati della scena contemporanea, Manuele Fior e Paolo Bacilieri. Una quinta mostra collettiva accenderà i riflettori sui lavori di giovani autrici e autori esordienti scoperti e lanciati da Coconino Press: BeneDì (Benedetta D’Incau), Silvia Righetti e Rambo Pavone, a testimonianza della vivacità e pluralità di stili e storie narrate da una nuova, brillante generazione di autori che si è appena affacciata sulla scena. Dopo l’inaugurazione di giovedì 15 giugno, le mostre saranno aperte al pubblico fino al 30 luglio (orari: dal martedì al sabato 9.00 - 18.00; domenica e festivi: 10.00 - 19.00; chiuso il lunedì).

Accanto alle esposizioni, nel weekend 15-18 giugno il MAR e altri spazi di Ravenna saranno teatro di un ricco programma di eventi, con molte sorprese in arrivo. Il calendario, in corso di definizione, prevede tra l’altro varie iniziative, a partire da uno speciale omaggio ad Andrea Pazienza nel trentacinquesimo anniversario della morte con il reading Gli ultimi giorni di Pompeo dello scrittore, cantante e musicista Emidio Clementi, leader dei Massimo Volume (venerdì 16 giugno). Spazio poi a un incontro con il gruppo dei Super Amici per ricordare Tuono Pettinato, il geniale e amatissimo fumettista scomparso due anni fa (sabato 17 giugno)

Si terranno vari incontri con autrici e autori che presenteranno i loro romanzi a fumetti: tra questi Paolo Bacilieri, Manuele Fior, Alice Milani con il nuovo graphic novel Sofia Kovalevskaja sulla vita della celebre matematica e paladina dei diritti delle donne, e altri ancora. Inoltre spazio alla proiezione del film “gotico italiano” Pantafa (produzione Fandango-Rai Cinema, diretto da Emanuele Scaringi e interpretato da Kasja Smutniak) che ha ispirato il graphic novel Malanotte di Marco Taddei e La Came (domenica 18 giugno). E come l’anno scorso, non mancherà un “Krazy Party” serale sulla spiaggia dell’Hana Bi di Marina di Ravenna, in programma sabato 17 giugno con fumetti, musica dal vivo, dj set e performance di live painting dei disegnatori di casa Coconino Press.

“Siamo felicissimi di presentare questa seconda edizione della Festa di Coconino – afferma l’assessore alla Cultura del Comune di Ravenna Fabio Sbaraglia - che dopo la straordinaria esperienza sperimentata la scorsa estate, anche quest'anno torna a Ravenna in una formula rinnovata e più ampia. Radicare in città questa esperienza e il rapporto con una delle più importanti realtà editoriali nel mondo del graphic novel è motivo di grande orgoglio e siamo pronti ad aprire le porte e gli spazi del Mar ai tanti visitatori che anche per questa edizione aspettiamo a Ravenna”.

“Questa seconda edizione della Coconino Fest 2023 – afferma Ilaria Bonaccorsi Gardini, amministratore delegato di Coconino Press - è una splendida conferma di tutto il lavoro fatto lo scorso anno con l'assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna e l’intera città. L’entusiasmo e l’affetto con cui Coconino Press è stata accolta nella nostra prima tre giorni non ci ha lasciato scampo, una seconda edizione era necessaria. Consolidare, arricchire, integrare, crescere in questa città è per Coconino Press una occasione unica per far conoscere tutto il lavoro di scavo e di ‘amore’, da qui Love Comics, che la Casa editrice fa ogni singolo giorno della sua vita (fumetti che parlano di amore e fatti con amore, insomma i fumetti più belli al mondo!). Anche quest’anno i nomi in mostra sono autentici nostri pezzi di cuore: Bacilieri, Fior, Pazienza, Kamimura, così come gli autori esordienti rappresentano vere e proprie sacche di sangue vivo che quel cuore lo ingrossano ogni volta. Non vediamo l’ora di tornare, quest’anno per giunta in un luogo unico come il MAR di Ravenna (ringrazio sin da ora la sua direzione e tutto lo staff), per raccontarvi tutto. Per rincontrarvi tutti, finalmente”.