Dopo il record di spettatori nel 2023 arriva all'Alighieri il musical "Il Piccolo Principe"

Torna a teatro e arriva anche a Ravenna lo spettacolo "Il piccolo principe" la storia più letta e amata di tutti i tempi. Dopo l'esordio al Sistina di Roma, lo spettacolo sarà al Teatro Alighieri di Ravenna dal 15 al 18 febbraio. Lo show firmato Razmataz Live è una rappresentazione unica nel suo genere, che si snoda attraverso gli innumerevoli linguaggi che la narrazione, la musica, il canto, la scenografia e, più in generale, la performance offrono. In equilibrio tra prosa, musical, nouveau cirque e installazione, ogni significato, ogni personaggio, ogni snodo della vicenda attinge al codice più adatto ad arrivare allo spettatore.

Ancora una volta lo spettacolo si propone di regalare emozioni forti e autentiche, aiutando grandi e piccini a capire quali sono le cose veramente importanti, quelle che vengono insegnate da bambini ma che si dimenticano una volta diventati adulti. Spetta proprio al Piccolo Principe, eterno bambino, rinfrescare la memoria. Fedele allo stile dell’opera originale, nel mettere in scena “Il piccolo principe" Stefano Genovese ha deciso di non lasciare alle parole il ruolo centrale, ma di affidare il racconto all’immaginazione, traducendolo in un’esperienza spettacolistica evocativa che solo il teatro, per sua stessa natura, è in grado di restituire.

Il pubblico potrà ritrovare le atmosfere, le musiche e le suggestioni che hanno stupito e divertito già lo scorso anno. Con un cast attoriale in parte rinnovato, lo spettacolo rimarrà fedele a se stesso ma mai identico o scontato. La magia del teatro, infatti, consiste proprio nel dare una chiave nuova rappresentazione dopo rappresentazione, consentendo di attribuire a ogni scena una lettura diversa ogni volta.

Anche quest’anno lo spettacolo ha un cast creativo di prim’ordine: Stefano Genovese (regia), Carmelo Giammello (scene), Paolo Silvestri (direzione e arrangiamenti musicali), Guido Fiorato (costumi) e Giovanni Pinna (disegno luci). Personaggi e interpreti: Alessandro Stefanelli/Gabriele Tonti (Principe); Davide Paciolla (Aviatore); Claudia Portale (Rosa); Matteo Prosperi (Re/Prim’attore/Geografo); Giulio Lanfranco (Uomo d’affari/Ubriacone); Vittorio Catelli (Lampionaio); Ludovico Cinalli (Volpe). I biglietti sono disponibili su TicketOne.