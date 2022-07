“Ogni campagna è illuminata”. Nella seconda metà di agosto, nuova rassegna alla Malva Nord

Continuano gli appuntamenti di “Ogni campagna è illuminata”, la rassegna di cinema all’aperto nelle campagne cervesi, durante la quale è possibile guardare un film sul grande schermo, in compagnia e in sicurezza.

Dopo gli appuntamenti a Montaletto e Villa Inferno, sono in programma due serate a Pisignano, all’azienda Agricola “Il Covato” di via Zavattina 1. Domani sera, mercoledì 27 luglio, alle ore 21 è in programma il documentario “2040, Salviamo il pianeta!”. Mercoledì 3 agosto, sempre alle ore 21, sarà la volta del film drammatico “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”.

Il cinema all’aperto quest’anno si arricchisce di una nuova rassegna e approda anche sulla fascia costiera, nel quartiere della Malva Nord, dove sono in programma tre appuntamenti nella seconda metà di agosto. Le proiezioni si svolgeranno in Piazza Malva Nord, all’angolo tra via Papaveri e via delle Rose, alle ore 21.

Mercoledì 17 agosto è in programma il film d’animazione “Wonderpark”, il 24 agosto la commedia “Come un gatto in tangenziale – ritorno a Coccia di morto”; il 31 agosto la comedia-drama francese “La famiglia Belier”.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero. In caso di maltempo le proiezioni saranno annullate.

Le rassegne sono organizzate da Zirialab con il supporto del Comune di Cervia. Nel forese il progetto si è avvalso della collaborazione dei Consigli di zona, dell’Istituto Comprensivo 2 di Cervia e dell’Associazione Monticulum.

L’Assessore alla Cultura e alla Partecipazione Cesare Zavatta: “Sosteniamo da anni questa iniziativa che punta a valorizzare le nostre frazioni e ad aumentarne il senso di comunità. Quest'anno abbiamo investito ulteriori risorse per allargare il numero di quartieri coinvolti e portare lo spettacolo del cinema sempre più vicino ai nostri cittadini”.