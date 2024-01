La donna dea, sacerdotessa e maga nella storia: se ne parla al Caffè letterario di Lugo

Venerdì 26 gennaio, alle 21 all’ Hotel Ala d’Oro di Lugo, gli storici Franco Cardini e Marina Montesano presenteranno il loro saggio scritto a quattro mani “Donne sacre. Sacerdotesse e maghe, mistiche e seduttrici” edito da Il Mulino. L’incontro a ingresso libero, che si concluderà con un brindisi offerto dal Gruppo Cevico e sarà introdotto da Patrizia Randi.

Il libro tratta di donne dee, sacerdotesse, mistiche; guaritrici, veggenti, donne fatate e donne fatali; figlie del Sole e della Luna, e infine una bambina di Nazareth che diventa la Vergine Madre di Dio. Che cosa si cela dietro queste figure femminili umane e divine, sospese tra mito e storia, passato e futuro, Oriente e Occidente? Hanno provato a spiegarlo in tanti, da Omero a Ovidio, da Dante a Goethe a Freud. Il mistero, scaturito da una grotta preistorica e da una figurina di pietra dai grossi seni alta pochi centimetri, arriva a madre Teresa di Calcutta e alle "divine" del Novecento, di cui forse Greta Garbo ed Evita Perón rappresentano il fascino che sfiora i limiti dell’umano. È tempo di andare al cuore di questo grande archetipo, che nella cultura moderna continua a conservare i tratti che gli hanno prestato Botticelli e Raffaello. In queste pagine le donne parlano con Dio, con i demoni, con i morti. Il Sacro femminile come pietra di inciampo che segna tutta la nostra storia.

Franco Cardini è professore emerito di Storia medievale, mentre Marina Montesano è professoressa ordinaria di Storia medievale nell’Università di Messina. La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi, con il patrocinio del Comune di Lugo.