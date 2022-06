Nel Ravennate si celebra la Notte Rosa con Simone Cristicchi, Alice, Jazz in the City e i fuochi d'artificio

Il primo week end di luglio si tinge di rosa e festeggia dall’1 al 3 luglio uno degli eventi più attesi dell’estate: la Notte Rosa. Il programma di questa nuova “Notte Rosa” offre un ricco calendario di appuntamenti, per lo più gratuiti, con grandi eventi e concerti di musica pop, rock e jazz, feste animate per bambini, sport e divertimento per tutti.

Giunta quest’anno alla 17esima edizione, la grande kermesse segna il ritorno alla voglia di incontrarsi e di stare insieme, ma anche il desiderio di pace, di ritorno alla normalità e la necessità di caricarsi di energia positiva. Infatti, il claim di quest’anno è Pink & Love, reinterpretando il messaggio universale Peace and love, attraverso nuove immagini, colori e icone. Nell’acronimo Pink & Love (Pensiero positivo, Incontro, Natura, Keep calm, Smile, Liberare la fantasia, Ottimismo, Vitalità, Empatia) stanno la forza e la passione che animano la Romagna, terra che accoglie con il sorriso e fa stare bene.

La costa romagnola e i fuochi d'artificio

Un territorio che si propone nella sua interezza con un evento di sistema capace di unire entroterra e costa, cultura e divertimento, antichi borghi e innovazione. 4 province (Rimini, Ravenna, Ferrara e Forlì-Cesena) e migliaia di operatori pubblici e privati, tutti coinvolti nel proporre centinaia di esperienze, che vanno dal wellness, al mare, al contatto con la natura, il ballo, la cultura, l’enogastronomia. Un fine settimana rigorosamente “rosa”, dall’illuminazione dei monumenti, agli allestimenti, le piazze, le strade, le spiagge, ma anche le attività commerciali e quelle ricettive, in un’unica grande festa definita, non a caso, il Capodanno dell’estate italiana.

Grande protagonista la musica, con tanti ospiti illustri e proposte per tutte le età lungo i 110 Km di costa, per addentrarsi nell’entroterra tra borghi, castelli e colline. Tanti gli appuntamenti di quest’anno e venerdì 1 luglio ci sarà, come ormai tradizione, l’atteso spettacolo di fuochi d’artificio a mezzanotte lungo tutta la Riviera Romagnola.

I principali eventi nel Ravennate

Partiamo dalla musica. Venerdì 1 luglio, alle 21.30, Elettra SG Big Band di AAlen, un gruppo di 30 giovani musicisti dello Schubart Gymnnasium che ama portare sul palco il jazz con tutte le sue sfaccettature e potenza, sarà in Piazza Garibaldi a Cervia. A Milano Marittima invece le vie del centro ospiteranno performance live per un viaggio musicale immersivo nei suoni del soul, del funk e del jazz con Jazz in the City (1- 3 luglio).

Sabato 2 luglio, per omaggiare Franco Battiato a poco più di un anno dalla sua scomparsa, Ravenna Festival presenta alle 21.00 la “Messa arcaica” e “Canzoni mistiche” sul palco del Pala de Andrè dove si esibiranno alcuni dei più stretti collaboratori e amici che hanno lavorato al fianco del grande cantautore, come Juri Camisasca, Alice e Simone Cristicchi.

Con la Notte Rosa si dà il via anche al Coconino Fest (Ravenna) un nuovo festival che celebra la “nona arte” del fumetto. Nel corso dell’evento, attraverso mostre, incontri e performance che si terranno ogni giorno da venerdì 1 a domenica 3 luglio dalle ore 18 circa, la casa editrice Coconino Press - Fandango porterà a Ravenna alcune delle autrici e degli autori più amati e rappresentativi del fumetto contemporaneo.